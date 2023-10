Expoflor 2023 é realizada no centro de Apucarana

As flores são do Viveiro de Mudas Daneluz, de São Jorge d'Oeste - PR.

A 16ª edição da Expoflor, realizada pelo Lions Clube Vitória Régia, começou nesta terça (17) e vai até o domingo (22), em Apucarana. As flores são do Viveiro de Mudas Daneluz, de São Jorge d'Oeste (PR).

Contando com diversas flores, mudas de árvores frutíferas, como mirtilo, pêssego, jaboticaba, nêspera, e, também plantas ornamentais, como diversos tipos de palmeiras, samambaias e jiboias, a exposição é realizada na Praça Walmor Santos Giavarina, também conhecida como "Praça da Cascata"

É uma boa oportunidade para quem gosta de plantas em geral e também para quem pretende começar essa atividade. A designer de interiores Flávia Almeida, faz parte do Lions Clube Vitória Régia e lembra que não basta comprar uma planta e deixar de enfeite.

“Para cuidar das plantas pendentes, é importante mantê-las em locais com boa iluminação e regá-las regularmente. Com um pouco de dedicação e carinho, elas podem se tornar verdadeiras obras de arte naturais em seu ambiente.”, conta.

APOIADORES - Este ano, a Expoflor conta com o auxílio das mães e voluntárias da AMAA-Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses, do Hospital da Providência, da Secretaria da Mulher, exposição de painel de vasos da APAE, artesanato da Rede de Mulheres Solidárias, além de apoio do Sicoob, do Supermercado Condor Apucarana, Postos Catarina, e também da Guarda Municipal, PM, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal.

A renda obtida pelo Lions, será revertida em projetos sociais, voltados ao Banco Ortopédico, e, causas globais como, fome, meio ambiente, diabetes, visão, câncer infantil, juventude, entre outros.



