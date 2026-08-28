ExpoAgri reúne 50 projetos de alunos do Colégio Agrícola de Apucarana





Estudantes do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, em Apucarana, transformam o aprendizado em sala de aula e na fazenda-escola em experiências abertas à comunidade. A diversidade de projetos é um dos destaques da ExpoAgri 2026, realizada entre quinta-feira (27) e sábado (29).

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Com entrada gratuita, a feira reúne cerca de 50 trabalhos práticos desenvolvidos pelos alunos do curso Técnico em Agropecuária. A programação, das 8h às 18h, inclui atividades relacionadas à apicultura, pecuária, bem-estar animal, manejo e higiene na ordenha, cultivo do café, plantas ornamentais, além de demonstrações de maquinários e tecnologias aplicadas ao campo.

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A proposta é mostrar que a formação no Colégio Agrícola vai além da teoria. Estudantes de diferentes anos participam dos projetos e têm a oportunidade de explicar aos visitantes aquilo que aprendem durante o curso, colocando em prática conhecimentos de diferentes áreas da produção agropecuária.

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A diversidade de projetos é um dos destaques da ExpoAgri 2026 - Foto: Gaby Campos/TNOnline A diversidade de projetos é um dos destaques da ExpoAgri 2026 - Foto: Gaby Campos/TNOnline

Tradição que vira aprendizado

Um dos exemplos é o projeto “Tradição Muladeira”, desenvolvido pelos alunos Joel Alves da Silva Júnior, de 17 anos, e João Pedro Zandonadi de Souza, de 18. A iniciativa resgata costumes e objetos ligados aos tropeiros e muladeiros e procura aproximar o público de uma parte da história do campo. Segundo João Pedro, o projeto foi criado pelos próprios estudantes em 2024.

“A gente tenta retratar um pouco dos tempos de antigamente, o que os tropeiros faziam, como era antigamente, o que eles utilizavam. A gente tenta trazer um pouco dessa essência para o público conseguir sentir e ter um pouco dessa experiência de como eram as tropeadas de antigamente”, explica.

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A exposição também tem atraído crianças e jovens. Para João Pedro, o interesse dos visitantes mostra que o trabalho vai além da apresentação de objetos históricos.

“Bastante criança vem aqui e fala para a gente que quer entrar aqui no futuro, que quer estudar aqui e ter um pouco dessa experiência”, conta.

Tecnologia aponta novos caminhos

Enquanto alguns projetos resgatam conhecimentos e práticas tradicionais, outros apresentam tecnologias que apontam para novas possibilidades no agronegócio.

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Entre elas estão as demonstrações de drones, reunidas no projeto “Tecnologia que Voa”, e a apresentação de soluções de nanotecnologia voltadas à produção agrícola.

Lauro, que participa da exposição com uma tecnologia desenvolvida na Coreia do Sul, afirma que os produtos apresentados podem ser utilizados em diferentes culturas e têm como objetivo auxiliar processos relacionados à fotossíntese, desenvolvimento e produtividade das plantas.

“A gente quer fazer uma parceria com o colégio [...] porque a gente quer que os alunos aqui do colégio já saiam sabendo dessa informação antes até do que os próprios agrônomos da faculdade”, afirma.

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Segundo ele, a intenção é também oferecer palestras aos estudantes para que tenham contato com novas tecnologias antes de ingressarem no mercado de trabalho. 1 de 3 Gaby Campos/TNOnline Foto: Autor: Gaby Campos/TNOnline

2 de 3 Gaby Campos/TNOnline Foto: Autor: Gaby Campos/TNOnline

3 de 3 Gaby Campos/TNOnline Foto: Autor: Gaby Campos/TNOnline

Do cuidado com o animal à mesa

A relação entre teoria e prática também aparece em projetos ligados à produção de alimentos. Em “A Hora da Ordenha”, os estudantes apresentam ao público o caminho percorrido pelo leite, desde a propriedade rural até chegar ao consumidor.

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Vitória Neri, de 18 anos, e Sarah Carolline da Silva explicam aspectos como bem-estar animal, armazenamento, resfriamento, pasteurização e produção de derivados.

“Vamos mostrar os passos para você poder ter o consumo do leite próprio. Desde a hora que a gente vai tirar da fazenda, o bem-estar, o armazenamento, o resfriamento, a pasteurização, até chegar nos nossos derivados, que são leites, iogurtes, etc.”, explica Vitória.

Sarah destaca que os cuidados com o animal têm relação direta com a qualidade do produto. “Se o produtor fizer o bem-estar animal corretamente, isso volta tudo no leite, tendo alta produção e alta qualidade para ir para o laticínio e chegar às nossas casas”, afirma.

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Estreia e despedida

Dentro do mesmo universo de atividades relacionadas ao gado de leite, a ExpoAgri também marca momentos diferentes na trajetória de duas estudantes. Aos 18 anos, Rayssa Twane Cicero da Silva participa da terceira e última edição da feira antes da conclusão do curso. Já Sarah Rebeca Baleiro de Moura, de 14 anos, está vivendo a primeira experiência no evento.

Rayssa conta que o interesse pelo projeto nasceu ainda na infância, especialmente pela afinidade com os animais.

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“Desde muito nova eu sempre gostei de tudo que tem a ver com o animal, principalmente com o gado-de-leite. Quando eu vi a oportunidade com a professora, assim que eu soube que ela tinha aberto vagas para o projeto, eu já coloquei meu nome”, relata.

Para Sarah Rebeca, a experiência tem um significado diferente. Em sua primeira ExpoAgri, ela escolheu participar do projeto porque já tinha afinidade com a área e pretende seguir carreira relacionada à atividade. “Eu escolhi esse projeto porque foi o que eu mais me identifiquei. Eu sempre gostei bastante dessa área. Eu quero fazer essa técnica quando eu crescer”, explica.

Foto: Gaby Campos/TNOnline Foto: Gaby Campos/TNOnline

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Comunidade conhece a escola

A presença do público é parte importante da proposta da ExpoAgri. A feira permite que moradores da região conheçam não apenas os projetos, mas também a estrutura e a rotina do Colégio Agrícola.

A consultora de vendas Adriele Cambaroto esteve no evento acompanhada de Rodrigo Ramos e da filha, Lívia. Segundo ela, a visita teve como objetivo prestigiar a feira, apresentar os animais à criança e conhecer as tecnologias disponíveis.

“Nós viemos prestigiar primeiramente a feira do colégio e trazer a Lívia para conhecer os animaizinhos. Viemos ver algumas tecnologias também que nós vimos logo ali na entrada e vamos passear”, conta.

Serviço

ExpoAgri 2026 – Colégio Agrícola de Apucarana

Local: Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas – Rua Marcílio Dias, 1203, Apucarana (PR)

Data: 27, 28 e 29 de agosto de 2026

Horário: das 8h às 18h

Entrada: gratuita

Redes sociais: @EXPOAGRI2026