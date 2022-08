Expoagri começa nesta quinta-feira (11) em Apucarana; Veja programação

Da Redação

Com mostra de projetos da escola-fazenda e do campo experimental, tem início nesta quinta-feira (11), nas dependências do Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas, a Exposição Agrícola de Apucarana (Expoagri 2022). Uma realização da instituição de ensino, em parceria com a prefeitura, a abertura oficial da programação acontece em solenidade às 8h30 e deve contar com a presença do prefeito Júnior da Femac.



A expectativa é que mais de 30 mil pessoas prestigiem a agenda do evento, que segue até sábado (13) com shows artísticos e praça de alimentação, sempre a partir das 18 horas. “Além da tradição e da qualidade do ensino técnico oferecido pelo Colégio Agrícola, a Expoagri conta com uma programação que reforça a identidade rural e a cena cultural sertaneja, que é a essência de Apucarana. Uma festa para toda a família”, convida o prefeito Júnior da Femac.

Iniciada em 1983, a partir de 2019 a Expoagri passou a ser co-realizada pela Prefeitura de Apucarana. “Hoje é, com certeza, a maior exposição agropecuária do Vale do Ivaí na área do ensino, pesquisa e promoção da cultura rural”, pontua o prefeito de Apucarana.

Cerca de 50 projetos - nas áreas da agricultura e pecuária - desenvolvidos por alunos dos cursos Técnico Agrícola e Técnico em Agronegócio estarão em exposição na parte interna do colégio. “São atividades desenvolvidas nas disciplinas técnicas e do núcleo comum que estarão abertos para visitação de toda comunidade todos os dias das 8 às 18 horas”, diz professora Rose Pimenta, diretora do colégio agrícola.

Os shows com artistas locais e regionais terão início diariamente a partir das 20 horas. “Uma programação artística de peso, com grande variedade de estilos para fazer a alegria de todos que prestigiarem essa grande exposição”, diz professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur. Segundo ela, os artistas locais e regionais se apresentarão em um palco junto à praça de alimentação. “Já no palco principal, teremos Teodoro & Sampaio, na sexta-feira, e Carreiro & Capataz, no sábado”, esclarece Maria Agar.

Com relação às atrações gastronômicas, a secretária destaca que a abertura acontecerá diariamente a partir das 18 horas. “Vão estar presentes comerciantes da Feira da Lua, da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e também a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) do Colégio Agrícola”, informa.

Uma realização do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas e Prefeitura de Apucarana, a exposição conta ainda com apoio de diversas instituições públicas e privadas da cidade e região.

Expoagri 2022 – programação

- Visitação dos projetos aberta ao público - dias 11, 12 e 13/08, das 8 às 18 horas.

- Praça de alimentação - Dias 11 e 12/08 a partir das 18 horas e, dia 13/08, a partir das 12 horas.

- Teodoro & Sampaio – dia 12/08, com show de abertura com Bruno Scandalli, a partir das 22 horas.*

- Carreiro & Capataz – dia 13/08, com show de abertura com Rafa Lemos, a partir das 22 horas.*

* Todos os shows têm entrada gratuita.

