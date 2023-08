Expoagri celebra força do ensino e do agronegócio em Apucarana

Com a exposição de 53 projetos desenvolvidos por alunos e com a presença cerca de 40 empresas do agronegócio, foi aberta nesta quinta-feira (17/08) mais uma edição da Exposição Agrícola de Apucarana (Expoagri 2023). O evento, que é uma realização do Centro Estadual de Educação Profissional Manoel Ribas (Colégio Agrícola) em parceria com a Prefeitura de Apucarana, prossegue até sábado (19) com visitação aos estandes, praça de alimentação e agenda cultural.

O prefeito Junior da Femac lembrou que a primeira edição da Expoagri aconteceu em 1983. “Apucarana está prestes a completar 80 anos e, fazem parte desta história, 40 anos de Expoagri e 65 anos de existência do Colégio Agrícola. Isto é muito significativo, pois os conceitos e a cena rural estão muito presentes na população de Apucarana. Por isso, toda a programação da Expoagri, entre as quais as canções que exaltam a vida no campo que foram apresentadas por estudantes na abertura do evento, nos emocionam tanto. Emocionam porque elas estão dentro do nosso peito e tocam a nossa alma”, assinala Junior da Femac.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima, vice-presidente da Câmara de Vereadores, afirma que a Expoagri celebra a força do agronegócio. “É um setor que gera empregos e provê o alimento na mesa das famílias. Há essa integração entre as empresas e o Colégio Agrícola, proporcionando aos estudantes ter mais rapidamente acesso a tendências de inovação, produtos e tecnologias”, frisa o vereador.

Foto por (Divulgação) Expoagri tem também a presença cerca de 40 empresas do agronegócio

A diretora do Colégio Agrícola, Rosi Pimenta, estava em agenda na capital do Estado e fez um pronunciamento ao vivo através da ferramenta google meet. “Quero agradecer aos professores, funcionários, alunos, parceiros e à comunidade. O nosso principal foco é o ensino-aprendizagem, aliando teoria e prática, com o objetivo de colocar nossos alunos no mercado de trabalho”, reitera a diretora.

O chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa, também participou de forma remota da abertura do evento. “A Expoagri é um evento de Apucarana e do Paraná, que nos três dias de evento sempre conta com a visitação de escolas de toda a região. É uma oportunidade também para a comunidade e para as famílias dos estudantes conhecerem os projetos na fazenda-escola”, convida o chefe do NRE.

O diretor auxiliar do Colégio Agrícola, Anderson Belini, salienta que a instituição possui alunos de 37 municípios do Paraná. “É uma instituição que oferta ensino público e gratuito, com o fornecimento de refeições, alojamento e lavanderia para os estudantes. O objetivo é que eles tenham a parte teórica e saibam como o mercado funciona na prática. Para isso, são fundamentais as parcerias com as empresas, facilitando o contato com as evoluções tecnológicas, novos maquinários e os avanços na área da genética”, pontua Belini.

Julio Pedroso, diretor da unidade didático-pedagógica, informa que todas as atividades acontecerão na parte interna do colégio, no período das 8 às 18 horas. “Além da visitação aos projetos dos estudantes e estandes das empresas nos três dias de evento, haverá junto à praça de alimentação, no sábado à tarde, música ao vivo com atrações locais e regionais”, completa. O tradicional mascote “Agricolinda” está mais uma vez presente, sendo bastante requisitado para o registro de fotos, junto ao letreiro “Eu amo a Expoagri”.

