Expoagri Apucarana terá show de Teodoro e Sampaio; veja a programação

Teodoro e Sampaio se apresenta no dia 12

A comissão organizadora da Expoagri Apucarana 2022 definiu a programação artística do evento, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto. As principais atrações serão os shows com as duplas Teodoro e Sampaio, no dia 12, e de Carreiro e Capataz, no dia 13 de agosto. O evento também contará com praça de alimentação, área de recreação para as crianças e a tradicional exposição de trabalhos de alunos do Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas.

O prefeito Junior da Femac destaca que a Expoagri é a maior exposição agropecuária do Vale do Ivaí na área do ensino, pesquisa e promoção da cultura rural. “Promovido desde 1983 pela instituição de ensino técnico, a partir de 2019 a Expoagri passou a ser co-realizada pela Prefeitura de Apucarana, o que possibilitou a ampliação da programação artística e cultural, com a introdução de shows com artistas de renome nacional e da feira gastronômica”, frisa Junior da Femac, lembrando que o evento deixou de ser realizado nos últimos dois anos por causa da pandemia.

Junior da Femac reitera que o evento valoriza e reconhece a cultura da agrofamília, que é a essência de Apucarana. “A Expoagri possou a contar, além da tradição e da qualidade do ensino técnico oferecido pelo Colégio Agrícola, com uma programação que reforça a identidade rural e a cena cultural sertaneja”, salienta.

Detalhes do evento foram discutidos nesta quarta-feira (06/07) pela comissão organizadora do evento, em reunião realizada no salão nobre da Prefeitura de Apucarana. Estiveram presentes Rose Pimenta, diretora do Colégio Agrícola, e representando o prefeito, o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope.

Rose Pimenta informa que toda a estrutura para os shows, praça de alimentação, brinquedos e banheiros químicos será montada na Rua Marcílio Dias, em frente ao colégio. Já a exposição dos trabalhos acontecerá ao longo do dia na área interna da instituição de ensino. “Nos dias do evento, contaremos com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros, ambulância da Autarquia de Saúde e também com seguranças particulares que serão contratados”, completa Rose.

O secretário de Indústria e Comércio ressalta que a Expoagri terá uma Praça de Alimentação, contando com bebidas e iguarias com cerca de 30 opções. “Toda a estrutura da Expoagri, na área externa, será montada com a instalação de 10 grandes tendas, com uma área de mais de 100 metros quadrados”, frisa Estrope.

Para discutir o funcionamento do espaço gastronômico, participaram da reunião representantes dos feirantes, entre os quais Lincoln Sorpilli e Eliane Zabolotny, representando a Feira da Lua, Keniti Ishida, presidente da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, que representou a Feira da Economia Solidária. Pela prefeitura, também estiveram presentes os superintendentes municipais Mário Felipe Rodrigues e Andréia Patrícia Rinaldo.

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS DA EXPOAGRI APUCARANA 2022*

11/08 (quinta)



20 horas – show com artistas regionais

12/08 (sexta)

20 horas – show com artistas regionais

22 horas – show com TEODORO e SAMPAIO

13/08 (sábado)

20 horas – show com artistas regionais

22 horas – show com CARREIRO e CAPATAZ

* A exposição de trabalhos dos alunos acontecerá diariamente, das 8 às 18 horas, na área interna do colégio e será aberta para visitação

** Nos dias 11 e 12, a Praça de Alimentação funcionará a partir das 18 horas e, no dia 13, a partir das 11 horas

