Expo Educação apresenta projetos desenvolvidos em Apucarana

Apucarana está realizando nesta terça-feira (17/10) a primeira edição da Expo Educação. A mostra cultural começou às 10 horas da manhã e segue até às 20 horas no Espaço das Feiras, situado à Rua Talita Bresolin. Muitas pessoas já passaram pelo local para conhecer os projetos e experiências inovadoras desenvolvidos nas redes municipal e estadual de educação, nas instituições de ensino superior (Unespar, UTFPR, FAP, Facnopar e Polo da UAB), em entidades dedicadas ao ensino profissional (SESC, SENAC, SESI, SENAI e SEBRAE) e nas diversas secretarias da administração municipal.



continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac esteve na abertura da mostra cultural e lembrou que Apucarana recebeu recentemente o selo de Cidade Educadora. “A rede internacional de Cidades Educadoras é formada por aproximadamente 500 municípios, ao redor do mundo, que priorizam a educação em todas as suas ações e políticas públicas. O aprendizado não acontece somente em sala de aula, mas também por meio das oficinas de arte e esportes oferecidas pelas nossas secretarias da cultura e do esporte; dos cursos de capacitação profissional ofertados pelas secretarias da mulher e da indústria e comércio, do projeto da secretaria de agricultura que incentiva a troca de materiais recicláveis por produtos hortifrútis, entre outras iniciativas. A organização desta grandiosa mostra cultural é mais uma prova de que toda a comunidade apucaranense está empenhada na formação das nossas crianças e jovens,” disse.

-LEIA MAIS: Prefeito de Apucarana lamenta falecimento de estudante da EJA

continua após publicidade

A secretária Marli Fernandes destacou que cada escola apresentou na mostra cultural um projeto curricular desenvolvido da rede municipal de Apucarana. “Durante a Expo Educação, o público está tendo a oportunidade de conhecer projetos como Sementes do Futuro, O prazer da leitura mais próximo de você, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Libras na Escola, Línguas Estrangeiras Modernas (Inglês e Espanhol), Educação Socioemocional, Música, Expressão Corporal e muito mais. Além disso, ao longo da mostra, nós também estamos realizando a Conferência Municipal das Crianças de Apucarana, que visa ouvir a opinião dos estudantes para a atualização do currículo da rede municipal de educação,” acrescentou.

O Núcleo Regional de Educação trouxe para a mostra cultural os cursos técnicos ofertados nos colégios da rede estadual. “Quase todos os colégios apucaranenses possuem cursos técnicos integrados e subsequentes, nas áreas de segurança do trabalho, estética, desenvolvimento de sistemas, programação de jogos digitais, enfermagem, recursos humanos, transações imobiliárias, entre outras. São inúmeras oportunidades para quem deseja se profissionalizar e abrir as portas do mercado de trabalho,” assegurou.

A professora Marlene Mariotto, da Faculdade de Apucarana (FAP), frisou que o município também oferece um vasto leque de cursos para os jovens que desejam fazer uma graduação ou especialização. “Apucarana é um polo universitário. Atualmente, o jovem não precisa mais sair da cidade para fazer uma faculdade, pois as instituições com sede aqui oferecem muitos cursos, presenciais e EaD, com excelente qualidade. O ensino superior baseia-se no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Esta mostra cultural faz parte da extensão universitária, ou seja, da disseminação do conhecimento e da relação com a comunidade,” falou.

continua após publicidade

“A educação de Apucarana tem se destacado no cenário nacional e nós, do Sistema S, temos muito orgulho de fazer parte desse processo. O Serviço Social do Comércio também oferta diversos cursos de formação para a população, inclusive com vagas gratuitas,” declarou o gerente executivo do Sesc-Apucarana.

Participaram também da abertura da Expo Educação, o vereador Rodrigo Liévore (Recife), o gerente executivo do Sebrae, Tiago Ribeiro, a diretora financeira da UTFPR, Cleonice Camargo, a professora da Unespar, Ana Lúcia Teixeira de Assis, a professora da UTFPR, Samira Mendes, a representante do Sesi/Senai, Sônia Pereira, o representante do Senac, Rodrigo Hirata, e diversos secretários municipais.

A programação da Expo Educação continua. A partir das 18 horas, no Espaço das Feiras, os estudantes da rede municipal de educação vão presentear o público com apresentações artísticas de dança, música, inglês, espanhol e Libras.

Siga o TNOnline no Google News