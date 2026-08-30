Explosão de churrasqueira com álcool deixa casal de idosos ferido em Apucarana

Um casal de idosos sofreu queimaduras graves após a explosão de uma churrasqueira na noite deste domingo (30) no Jardim Marissol, em Apucarana. O acidente ocorreu durante uma confraternização em uma residência localizada na Rua Pedro Vicentini.

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De acordo com as informações apuradas no local, a explosão aconteceu no momento em que as vítimas tentavam manusear a churrasqueira utilizando álcool. A combustão rápida do líquido inflamável atingiu as vítimas que estavam próximos ao equipamento.

Entre os feridos estão dois homens e duas mulheres. Um casal de idosos sofreu as lesões mais severas e precisou de atenção médica prioritária. As outras duas vítimas apresentaram queimaduras de menor gravidade.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram em conjunto com os socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros. Após os primeiros atendimentos prestados ainda no endereço da ocorrência, todas as quatro vítimas foram estabilizadas e encaminhadas para unidades de saúde.