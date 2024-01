"Experiência inigualável", conta PM que salvou recém-nascida engasgada

A PM havia feito outros três salvamentos via telefone do Copom

"Experiência inigualável”. Foi dessa forma que a policial militar Fernanda Aquino Siqueira descreveu o momento em que salvou a recém-nascida Stella em Apucarana, no norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (10). A bebê estava mamando quando engasgou com o leite materno e parou de respirar.

A mãe e a tia-avó da criança, desesperadas, buscaram auxílio na Rua Arapongas, na Vila São Carlos, e acabaram se deparando com uma viatura do 10º Batalhão da Polícia Militar que passava pelo local em patrulhamento. A cabo Fernanda e seu parceiro, o cabo Fred, prestaram socorro.

Rapidamente, a cabo Fernanda desembarcou da viatura, pegou a criança e realizou a “Manobra de Heimlich” duas vezes, para desobstruir as vias aéreas da recém-nascida. A pequena Stella voltou a respirar e foi encaminhada para um posto de saúde para avaliação médica. Nas redes sociais, a tia-avó agradeceu e afirmou que a PM foi o “anjo da guarda” da bebê.

Essa não foi a primeira vez que a cabo Fernanda auxiliou em uma ocorrência de engasgamento. Atuando no Copom do 10º BPM, a policial conta que a situação já aconteceu outras três vezes e ela prestou socorro via telefone. O caso de Stella, no entanto, foi o primeiro em que a militar atuou presencialmente durante o salvamento.

A cabo afirma que a ação só foi possível devido aos treinamentos recebidos dentro da Polícia Militar. “Nós já tivemos preparo dentro da corporação a respeito de manobras, não só dessa mas também de como salvar adultos, e graças a esses ensinamentos eu consegui salvar a Stella”. Ela também frisou a importância de manter a calma durante essas ocorrências. “Manter a calma e passar essa calma para as pessoas que a gente atende é muito importante e faz todo a diferença”.

Siqueira diz ainda que salvar a pequena Stella foi uma experiência inigualável, já que também é mãe: Foi muito gratificante saber que fiz uma mãe feliz naquele momento”. Ela revela por fim que, após o salvamento, fez questão de ficar um pouco com a recém-nascida. “Eu pedi um pouquinho para ficar com ela! Ela até dormiu no meu colo e, posteriormente, fui ver novamente como ela estava”.

