Expediente da administração municipal encerra às 15h nesta quinta (24)

Conforme decreto municipal para os Jogos da Copa do Mundo, o expediente no prédio da Prefeitura de Apucarana, nas autarquias, nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) encerra nesta quinta-feira (24), dia de estreia da seleção brasileira no mundial de futebol, às 15 horas.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS's) também terão atendimento especial no dias das partidas e atendem até o mesmo horário. As exceções são as UBSs Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial.

Essas três unidades de saúde fecharão uma hora antes do jogo e retornam às 15h30 quando a partida for às 13 horas e as 18h30 quando a partida for às 16 horas. Nos horários dos jogos permanece o atendimento de urgência e emergência na UPA e no SAMU.

De acordo com o decreto do prefeito Junior da Femac, expediente nos serviços da administração será encerrado sempre uma hora antes do início das partidas. No dia 24/11 (quinta-feira), quando o Brasil estreia contra a Sérvia, o expediente na Prefeitura se encerra às 15 horas.

Já no dia 28/11 (uma segunda-feira), quando a seleção enfrenta a Suíça, o expediente será encerrado às 12 horas. No último jogo da primeira fase, o Brasil jogará no dia 02/12 (uma sexta-feira) contra Camarões e, neste dia, o expediente irá somente até as 15 horas.

Os dias e horários dos jogos da próxima fase dependerão da classificação do Brasil e da posição que terá no grupo (primeiro ou segundo lugar).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

