'Expectativas são boas nesta eleição', avalia candidato Paulo Vital

Paulo Vital

O vice-prefeito de Apucarana Paulo Vital (PSD), candidato a deputado estadual, acompanhou o ex-secretário da saúde do Paraná, Beto Preto, durante votação na manhã deste domingo (2), no Colégio Estadual Nilo Cairo.

Em entrevista ao TNOnline, Paulo diz que a expectativa é boa nesta eleição. "Fizemos uma campanha em Apucarana e região com os pés no chão. Andamos pela cidade e foi bem trabalhada. Contei com o apoio do prefeito Junior da Femac e do ex-secretário da saúde Beto Preto. Gostaria de agradecer a todos que nos receberam em suas empresas e casas durante esses 45 dias", comentou.

Beto Preto vota em Apucarana

O ex-secretário da saúde do Paraná, o médico apucaranense Beto Preto, candidato a deputado federal nestas eleições, votou na manhã deste domingo (2), no Colégio Estadual Nilo Cairo. Ele chegou ao lado do filho Pedro.

Em entrevista ao TNOnline, ele disse que a expectativa é a melhor para essa eleição. "Fizemos uma campanha com respeito e tranquilidade. Uma pena que o período é curto, mas foi bacana. Respeitamos a legislação eleitoral. O sentimento em Apucarana é de unidade e espero que esse sentimento possa ser exercido no período de votação. No final da tarde vamos avaliar os resultados", observou.

