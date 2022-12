Exército recebe homenagem da Câmara de Apucarana

Da Redação

coronel Flábio Meireles Machado recebeu o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias

Em Sessão Especial e Solene realizada na noite desta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal de Apucarana, o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), representado pelo comandante, coronel Flábio Meireles Machado, recebeu o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, em especial pelo trabalho desenvolvido durante o período da pandemia da Covid-19 e pelos 374 anos do Exército Brasileiro comemorados em 2022. O projeto aprovado é de autoria de todos os vereadores.

“Para todos nós, apucaranenses, é um orgulho homenagear o 30º BIMec, aqui na nossa Casa de Leis. O Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias foi aprovado por unanimidade e o projeto de lei assinado por todos os parlamentares. Isso mostra que o Exército está acima de questões políticas e partidárias”, disse o presidente da Câmara, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSB). Ele lembrou que o Exército está sempre pronto para servir à população brasileira e defender o País durante 24 horas e em todas as situações.

O vereador Rodrigo Liévore Recife (União Brasil) destacou o trabalho do BIMec em Apucarana e região. Ele citou entre as ações a participação da corporação na Missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti, em 2010; da Pacificação do Estado do Rio de Janeiro em 2011 e 2014; e também durante os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Lembrou também quando o Exército participou em Apucarana da distribuição de cerca de 170 mil máscaras e informativos à população no período crítico da pandemia.

O coronel Flábio Meireles Machado agradeceu a honraria. “É uma grande homenagem. Não é somente uma placa, um diploma, é uma marca para o Exército Brasileiro nesse apoio à comunidade, sendo reconhecida pela Casa de Leis, pela Casa do Povo de Apucarana. É muito importante para mim e para todos que fazem parte da nossa instituição”, destacou.

