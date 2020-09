Exército realiza treinamento no Jaboti nesta quinta-feira; assista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Moradores da região do Lago Jaboti perceberam uma movimentação diferente durante a tarde desta quinta-feira (06). Corpo de bombeiros e integrantes do exército participam de um treinamento no local.

O 30º Batalhão de Infantaria Motorizado realiza um treinamento de navegação com o Guarani, veículo blindado sob rodas e capacidade anfíbia, de tecnologia e fabricação nacional, desenvolvido com foco na capacidade dissuasória e na modernização das Forças Armadas.

De uso exclusivo das Forças Armadas, o Guarani é dotado de sistema anfíbio, tração 6x6, capacidade para transportar até 11 pessoas, podendo alcançar velocidades de 100 km/h em terra e 9 km/h sob a água e com poder de fogo variável, podendo ser dotado de um canhão de 30 milímetros ou metralhadoras ponto 50 e 7,62.



