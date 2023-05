Execuções em Apucarana: Polícia Civil cumpre mandados de busca; veja

Da Redação

Veja a entrevista com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues

A Polícia Civil de Apucarana cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na cidade e em Maringá, neste domingo (21). A ação faz parte de uma investigação que apura execuções que aconteceram em um posto de combustíveis e no Jardim Colonial.

Objetos foram apreendidos no Vale Verde e no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, e no Parque Tarumã, em Maringá. "Escolhemos realizar essa operação no domingo pois havia a possibilidade de encontrar um número maior de informações nos alvos. A finalidade da operação foi buscar indivíduos e buscar elementos de informação que possam ser uteis na investigação. Apreendemos alguns objetos, aparelhos, que serão levados para perícia. Não achamos armas nessa primeira fase, mas as investigações prosseguem para que possamos, com todos esses objetos, trabalhar e representar por novas cautelares para elucidar os crimes. Quatro alvos eram em Apucarana, outro em Maringá. Essa investigação está relacionada aos crimes do posto de combustíveis e do Jardim Colonial", explica o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Morte no posto

Imagens gravadas por uma câmera de segurança de um posto de combustível mostram o momento exato em que um homem, de 30 anos, foi executado, no fim da tarde do dia 21/1, em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Fidelso Rodrigues dos Santos Neto, morador do Jardim Colonial II. Para relembrar, clique aqui.

Assassinato no Jardim Colonial

Uma câmera de segurança registrou a sequência de tiros que provocou a morte de um homem no dia 25/3, no Jardim Colonial. Durante o tiroteio, Márcio de Almeida Inácio, de 33 anos, foi atingido diversas vezes e ele morreu no local. Na mesma ação, outros dois homens, 37 e 31 anos, foram baleados e levados para o Hospital da Providência. Para mais informações, clique aqui.

Uma das vítimas levada para o hospital morreu dias depois. Leia mais aqui.

