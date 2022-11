Excursão de Apucarana fica presa em protesto bolsonarista em SC

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ônibus com apucaranenses e araponguenses estão impedidos de seguir viagem em Santa Catarina

Um ônibus com 60 moradores de Apucarana e Arapongas está preso em um bloqueio realizado por bolsonaristas na BR-101, em Guaruva, Santa Catarina. Segundo eles, desde às 1h da madrugada desta segunda-feira (31) o ônibus está impedido de seguir viagem.

continua após publicidade .

Entre os passageiros, estão 15 crianças. O ônibus trazia os moradores de volta após uma viagem de excursão, em que foram ao Beto Carreiro, em Penha, e Camboriú. Eles saíram no dia 28 para o passeio e chegariam nesta segunda-feira (31) em Apucarana, no norte do Paraná.

-LEIA MAIS: Apucarana tem corre-corre nos postos de combustíveis após bloqueios

continua após publicidade .

Segundo o Isaque Gregório da Silva, responsável pela excursão, os manifestantes maltrataram as crianças e os outros passageiros. "Espero que não demore muito para nós irmos embora. Esses caras - organizadores das manifestações - nem parecem que são do bem. Nós fomos maltratados por um homem, ele xingou nossas crianças, disse que nós se divertimos no final de semana e agora era problema nosso. Nós fomos maltratados mesmo", contou.

Na noite desta segunda, eles estacionaram em um posto de combustíveis às margens da rodovia para esperar o fim do protesto. Em Santa Catarina, os atos dos manifestantes começaram ainda na noite de domingo (30). Não só caminhões e ônibus, mas carros também estão sendo impedidos de passar, segundo os apucaranenses.

Diversos pontos no Paraná também registraram protesto. Em Apucarana, na BR-376, os bloqueios começaram às 18 horas desta segunda. Os manifestantes se dizem contrários ao resultado da disputa à presidência, em que Lula foi eleito com 50,9% dos votos. Os bolsonaristas alegam fraude nas urnas.

Siga o TNOnline no Google News