Da Redação

Ex-vereador Lino Garcia morre vítima de covid-19

Morreu na manhã desta terça-feira, aos 87 anos, o ex-vereador e pioneiro apucaranense Lino Garcia. Ele estava internado desde a semana passada no Hospital da Providência de Apucarana com quadro grave de covid-19.

continua após publicidade .

Ele faleceu quatro dias depois da esposa Yolanda Pavanello Garcia, 88 anos, que também estava internada pela mesma doença e morreu na sexta-feira (13). Segundo familiares, um filho do casal também está hospitalizado.

Lino Garcia foi vereador em Apucarana por dois mandatos. Produtor rural, era um dos pioneiros da localidade de São Domingos, onde a família Garcia é bastante conhecida.

continua após publicidade .

O sepultamento está marcado para as 17 horas desta terça-feira no Cemitério Cristo Rei. Lino deixa dois filhos, Edison Garcia e Edina Garcia e quatro netos.

fonte: Reprodução

Prefeito lamenta morte de Lino Garcia, ex-vereador na década de 70

continua após publicidade .

O produtor rural estava internado há dias no Hospital da Providência e não resistiu a complicações advindas do novo coronavírus (Covid-19)

O prefeito Júnior da Femac manifestou pesar, nesta terça-feira (17/08), pelo falecimento do produtor rural Lino Garcia, aos 87 anos. Garcia estava internado há dias no Hospital da Providência e não resistiu a complicações advindas do novo coronavírus (Covid-19).

Vereador em Apucarana por dois mandatos consecutivos, sendo o primeiro entre 1969 e 1973 e o segundo entre 1973 e 1977, Garcia era pessoa bastante querida na cidade. “O Lino Garcia foi uma figura pública de destaque no município, especialmente na década de 70. Produtor rural, ao longo de toda sua vida foi um grande incentivador e defensor do setor agropecuário. Neste momento de dor e tristeza, por sua partida, manifesto meus sentimentos a todos os familiares”, disse o prefeito, lembrando que o ex-vereador era radicado na região do Patrimônio de São Domingos.

continua após publicidade .

Júnior comenta que há quatro dias, Lino Garcia havia ficado viúvo. “Sua esposa, Yolanda Pavanello Garcia, de 88 anos, também foi vítima da Covid-19 e faleceu na última sexta-feira”, relata.

Segundo informação da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), não haverá velório e o sepultamento acontece às 17 horas desta terça-feira no Cemitério Municipal Cristo Rei. Lino deixa dois filhos, Edison Garcia e Edina Garcia (Presidente da Ong Comander (Comando Anderson de Defesa do Cidadão), e quatro netos.

continua após publicidade .

Câmara de Apucarana emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Lino Garcia

O presidente da Câmara Municipal, Franciley Preto Godoi, emitiu Nota de Pesar pelo falecimento do pioneiro e ex-vereador Lino Garcia, ocorrido no início da tarde desta terça-feira (17/08), aos 87 anos, em Apucarana. Lino Garcia foi mais uma vítima da Covid. Ele estava internado no Hospital da Providência. Na sexta-feira, sua esposa Yolanda Garcia, também perdeu a vida para a doença. Segundo familiares, um filho do casal também está hospitalizado.

Nota de Pesar

“É com pesar que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Apucarana, em nome de todos os Vereadores, Vereadora e servidores desta Casa de Leis, se solidariza com os filhos Edina e Edison, netos, demais familiares e amigos do ex-vereador Lino Garcia pelo seu falecimento, ocorrido hoje, por complicações da Covid.

Lino Garcia exerceu o cargo de Vereador de Apucarana em duas gestões: 1969/1972 e 1973 a 1977. Deixa como legado uma belíssima trajetória pelo respeito ao próximo, amor e dedicação a família e amigos e pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Neste momento de luto e dor expressamos todos os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração de todos”.