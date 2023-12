Ex-vereador Gilberto Cordeiro assume presidência da comissão do PDT

A partir desta semana, o PDT de Apucarana passou a ter oficialmente um novo comando. Quem tomou as rédeas do partido é o ex-vereador Gilberto Cordeiro de Lima, que inclusive foi um dos fundadores da legenda no município na década de 80, quando o partido tinha como principais líderes em nível estadual e nacional o ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, respectivamente.

Gilberto Lima assumiu a comissão provisória municipal por indicação do atual presidente da sigla no Paraná, deputado estadual Goura, com aval do ex-prefeito de Londrina, Barbosa Neto. Também fazem parte da comissão o advogado Guilherme Feitosa, como vice-presidente; o ex-vereador Ricardo Lima, como secretário-geral; Verona Sabrina, tesoureira; e João Marafigo, vogal. O estudante Jean Assunção assumiu a presidência do PDT Jovem, enquanto o PDT Mulher está em fase de formação, tendo à frente Micaely Stefani Moura.

“Estou reassumindo um partido que eu ajudei a fundar em Apucarana”, diz Gilberto Lima, que foi presidente da legenda por três vezes de 1986 a 1994. “O PDT é um partido que a gente está de volta com o objetivo de torná-lo grande e forte como já foi no passado”, acrescenta.

A intenção do novo comando é reestruturar o PDT com novas filiações e prepará-lo para constituir uma chapa forte de candidatos a vereador nas eleições do ano que vem.

Gilberto Lima tem vasta experiência no campo político. Ele foi vereador por dois mandatos em Apucarana, de 2005 a 2008 e de 2012 a 2016, além de ter elegido também seus filhos Ricardo Lima e Tiago Cordeiro de Lima em sucessões na Câmara Municipal.

O atual vereador Tiago Cordeiro de Lima, eleito pelo MDB, deverá ingressar no PDT na janela partidária de março do ano que vem.

