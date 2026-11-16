O escritório de assessoria de trânsito do ex-vereador e ex-chefe da 15ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Apucarana , Gilberto Cordeiro de Lima, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (16). A determinação partiu do juiz José Roberto Silvério, da 1ª Vara Criminal de Apucarana, a pedido da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Apucarana.

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O mandado judicial faz parte de uma investigação de prática de suposto tráfico de influência praticado pelo ex-vereador. As diligências ocorreram na Rua Oswaldo Cruz. O suposto crime que motivou a investigação judicial teria ocorrido em 16 de março de 2026.

Além da quebra de sigilo de dados e telefônico, a Justiça autorizou o recolhimento dos aparelhos celulares do investigado. O mandado determinou a apreensão de computadores, equipamentos eletrônicos, anotações, comprovantes, notas, recibos [...] ou qualquer outro elemento de convicção que possa elucidar os fatos investigados".

Em nota, a defesa de Gilberto Cordeiro de Lima informou que o ex-vereador trabalha há mais de 20 anos no segmento de assessoria de trânsito. “Recebo os acontecimentos com absoluta tranquilidade e serenidade. Não tenho qualquer receio quanto à análise dos documentos e equipamentos apreendidos, pois confio na regularidade do trabalho que desenvolvo e acredito que os fatos serão devidamente esclarecidos no decorrer do processo”, disse.

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Ele negou qualquer irregularidade cometida. “É importante destacar que não exerço atualmente qualquer função ou cargo público, circunstância que considero relevante diante da investigação relacionada a uma suposta prática de tráfico de influência”, assinalou, acrescentando: “Respeito o trabalho das instituições e das autoridades responsáveis pela investigação, confio na Justiça e apresentarei, no momento processual adequado, todos os esclarecimentos necessários ao exercício do meu direito de defesa”.