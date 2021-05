Ex-vereador de Apucarana é agredido durante assalto; assista

Continua após publicidade

Durante a noite de segunda-feira (27), ex-vereador apucaranense Gilberto Cordeiro de Lima de 63 anos, foi agredido durante um assalto. O crime aconteceu na Rua Maciel Cornelsen, no Jardim Marisol, em Apucarana após ele encontrar uma jovem com quem estava se relacionando.

Gilberto explicou que foi até a casa da moça pois ela pediu ajuda para arrumar o celular dela. "como todos sabe eu sou viúvo, há um ano e meio, estava começando algo. Ela tinha quebrado celular e vim ajudar, quando parei na frente da casa, vi o rapaz , o assaltante. Quando ela entrou no carro, ele entrou junto e já deu voz de assalto, com uma pistola. Ele me fez dirigir pela cidade, com a arma na cabeça, depois me mandou ir para a minha casa", contou

Ainda de acordo com o ex-vereador, a mulher com quem ele estava se relacionando repassou para o ladrão que ele tinha dinheiro e objetos de valor na casa dele.

O ladrão fugiu levando R$4 mil, o celular e um relógio. "A moça já tinha falado que eu morava sozinho, ela abriu a porta. Eles carregaram objetos e ele deu uma distraída, percebi que a arma era falsa, então reagi, entrei em luta corporal, consegui trancar o bandido em casa, mas ele fugiu com a mulher", detalhou.

Gilberto ainda disse que o ladrão pegou uma faca e fez várias ameaças. "É uma situação muito difícil, mas a polícia já sabe quem é, e eles logo devem ser presos. Eu sei que eu corri um risco grande em reagir, ele falava que ia me matar, eu pedia calma calma. Agente fica traumatizado", finaliza.