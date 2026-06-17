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Ex-tenente-coronel Odone Corso morre aos 88 anos em Apucarana

Ele deixa esposa, filhos, netos e inúmeros amigos que lamentam sua partida

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 09:55:33 Editado em 17.06.2026, 10:16:03
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Ex-tenente-coronel Odone Corso morre aos 88 anos em Apucarana
Autor Odone Corso faleceu aos 88 anos - Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu nesta terça-feira (16), aos 88 anos, o ex-tenente-coronel do Exército Brasileiro, Odone Corso, figura conhecida e respeitada em Apucarana por sua longa trajetória militar e atuação junto à comunidade.

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Corso estava internado desde segunda-feira (15) no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, após sofrer um infarto. O óbito ocorreu em decorrência de uma parada cardíaca.

Durante muitos anos, ele serviu ao Exército Brasileiro, alcançando o posto de tenente-coronel, construindo uma carreira sólida.

Odone deixa esposa, filhos, netos e inúmeros amigos que lamentam sua partida.

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O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento está previsto para as 17 horas desta quarta-feira (17), no Cemitério Cristo Rei.

Familiares, amigos e membros da comunidade prestam as últimas homenagens ao ex-militar, lembrado pelo comprometimento com sua profissão e pelos laços construídos ao longo de sua vida.

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Apucarana Exército Brasileiro homenagens Obituário Odone Corso Tenente Coronel
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