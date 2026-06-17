Ex-tenente-coronel Odone Corso morre aos 88 anos em Apucarana
Ele deixa esposa, filhos, netos e inúmeros amigos que lamentam sua partida
Faleceu nesta terça-feira (16), aos 88 anos, o ex-tenente-coronel do Exército Brasileiro, Odone Corso, figura conhecida e respeitada em Apucarana por sua longa trajetória militar e atuação junto à comunidade.
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Corso estava internado desde segunda-feira (15) no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, após sofrer um infarto. O óbito ocorreu em decorrência de uma parada cardíaca.
Durante muitos anos, ele serviu ao Exército Brasileiro, alcançando o posto de tenente-coronel, construindo uma carreira sólida.
Odone deixa esposa, filhos, netos e inúmeros amigos que lamentam sua partida.
O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento está previsto para as 17 horas desta quarta-feira (17), no Cemitério Cristo Rei.
Familiares, amigos e membros da comunidade prestam as últimas homenagens ao ex-militar, lembrado pelo comprometimento com sua profissão e pelos laços construídos ao longo de sua vida.
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