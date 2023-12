Ex-servidor é condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável

A decisão foi do juiz Oswaldo Soares Neto

O ex-servidor da Prefeitura de Apucarana, Fábio Marcel da Silva, 46 anos, foi condenado a cumprir 10 anos, 4 meses e 7 dias de prisão e 1 mês e 13 dias de detenção pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 7 anos de idade. A decisão foi do juiz Oswaldo Soares Neto, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana, no último dia 14.

O ex-funcionário do município cumpre a condenação em regime fechado. Ele foi preso em flagrante no dia 18 de julho pela Polícia Militar (PM) após ter sido acusado de assediar sexualmente de uma criança no Jardim Aclimação. A denúncia foi feita pela mãe da vítima e, segundo o boletim de ocorrências, ela teria mostrado o homem aos policiais por uma chamada de vídeo.

Ainda conforme o boletim de ocorrências registrado pela polícia, quando foi abordado, Fábio estava visivelmente embriagado e estaria em seu local de trabalho, que fica em frente à residência onde o crime ocorreu. Em conversa com a vítima, a criança alegou que ele beijou na boca e passou a mão em suas partes íntimas.

