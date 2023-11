Ex-prefeito de Apucarana se livra de ação envolvendo novela global

Em decisão monocrática do ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou recurso extraordinário interposto pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), através da Procuradoria-Geral do Estado, que determinou ao ex-prefeito de Apucarana, João Carlos de Oliveira (PTB), a devolução aos cofres públicos de R$140 mil. Uma parte, R$ 100 mil, refere-se a gasto que a Prefeitura teve com merchandising na novela Ti-Ti-Ti, da Rede Globo de Televisão, em 2010, para divulgar a produção de bonés do município. A novela foi levada ao ar entre dezembro de 2010 e setembro de 2011. O boné era usado por um dos personagens da trama, em que o enredo abordava o universo da moda. O dinheiro restante, R$ 40 mil, também disponibilizado pelo Município, custeou a realização da Expoboné 2010, promovida pela Associação Nacional das Indústrias de Bonés, Brindes e Similares (ANIBB).

O TCE-PR entendeu que o uso de dinheiro da Prefeitura para propaganda institucional em novela feriu o interesse público e determinou a devolução integral tanto dos R$ 100 mil como dos R$ 40 mil solidariamente pelo então prefeito João Carlos de Oliveira e pela ANIBB, presidida por Vadenilson Antônio da Costa. A notificação ao ex-prefeito para devolução dos recursos foi encaminhada pela Procuradoria Jurídica do Município através da Vara da Fazenda Pública de Apucarana.

Desde então João Carlos de Oliveira entrou com recurso de revista no próprio TCE-PR, que foi negado, e posteriormente no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), onde conseguiu suspender a execução. No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em despacho datado do último dia 17 de novembro, o ministro relator André Mendonça negou seguimento ao recurso extraordinário. De acordo com o ministro, “os tribunais de contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio e não execução de sanções”.

Com a rejeição do recurso extraordinário em última instância, João Carlos de Oliveira fica livre, a princípio, da devolução dos R$ 140 mil que, 13 anos depois, estariam na casa de R$ 600 mil em valores corrigidos. Segundo a assessoria jurídica do ex-prefeito, também não há como a procuradoria-jurídica do Município tentar receber o valor diretamente do ex-prefeito com outra ação, já que a notificação do TCE-PR prescreveu.

João Carlos acredita que o processo chegou ao fim. Ele argumenta que, quando fez os repasses de verbas para custeio da novela e da Expoboné, assim fez com o objetivo de fomentar a economia de Apucarana, que é a Capital do Boné. “Fizemos os repasses de recursos com a maior transparência possível e inclusive com aprovação da Câmara de Vereadores”, argumenta o ex-prefeito.

