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APURAÇÃO

Ex-prefeito de Apucarana Beto Preto é reeleito deputado federal

O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde soma 173.803 votos com 99,17%

Escrito por Da Redação
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Ex-prefeito de Apucarana Beto Preto é reeleito deputado federal
Autor Foto: Divulgação

O médico Carlos Alberto Gebrin Preto, o Beto Preto (PSD), garantiu a sua reeleição para a Câmara dos Deputados neste domingo (04). O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde soma 173.803 votos com 99,17% das urnas apuradas, o que representa 2,83% da preferência do eleitorado e o coloca na quinta colocação geral entre os candidatos mais votados no estado.

A vitória ainda não foi oficializada, mas o apucaranense já é considerado eleito. O ex-prefeito é o mais votado do PSD no Paraná.

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Ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2022, com 206.885 votos. Beto Preto foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal. O apucaranense foi o quarto deputado mais votado do Paraná na oportunidade.

BIOGRAFIA

Carlos Alberto Gebrim Preto, mais conhecido como Beto Preto é médico, deputado federal, ex-prefeito de Apucarana e ex- secretário de Estado da Saúde do Paraná. Casado com a Adriana, pai da Cecília e do Pedro.

Foi considerado o prefeito mais bem votado do país para cidades de médio porte. Também recebeu prêmios importantes, com programas municipais, como a “Biblioteca Itinerante” (finalista do prêmio Jabuti); o “Terra Forte”( incentivo à agricultura familiar) e o “Implantando Sorrisos, Aumentando a Autoestima”(saúde bucal).

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Como secretário estadual, liderou o Paraná durante a pandemia de covid-19.

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Apucarana Beto Preto deputado federal Eleições Política
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