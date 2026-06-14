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FATALIDADE

Ex-policial é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

Homem de 50 anos que atuou por vários anos na Polícia Civil de Apucarana foi achado sem vida pela sua irmã na tarde deste domingo (14)

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 17:17:45 Editado em 14.06.2026, 17:17:38
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Ex-policial é encontrado morto dentro de casa em Apucarana
Autor A Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica foram acionadas e constataram o óbito do morador - Foto: Louan Brasileiro / TNOnline

‼ ATENÇÃO: Alerta de conteúdo sensível

Um ex-investigador da Polícia Civil do Paraná (PCPR), de 50 anos de idade, foi encontrado morto dentro de sua casa em Apucarana (PR) na tarde deste domingo (14).

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De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, o homem morava com a irmã em uma casa na Vila São Carlos e foi encontrado já sem vida por ela dentro de seu quarto.

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A Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica foram acionadas e constataram o óbito do morador. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

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O ex-agente da Polícia Civil atuou por vários anos na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP). Ele foi exonerado em maio de 2025.

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O delegado-adjunto da 17ª SDP André Garcia esteve no local e confirmou à reportagem que o apucaranense não fazia mais parte do quadro da PCPR.

As causas da morte serão investigadas pelas autoridades.

➡ Nota da redação

Se você ou alguém que conhece está enfrentando sofrimento emocional ou crises de angústia, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito, sigiloso e ininterrupto. O contato pode ser feito a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 188 ou através do chat no site oficial do CVV.

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