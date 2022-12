Ex-paciente retorna ao Hospital da Providência para agradecer equipe

Da Redação

Após seis meses de alta médica, o paciente Vitor dos Santos Tomaz, de 16 anos, retornou ao Hospital da Providência, de Apucarana, para reencontrar e agradecer os profissionais que cuidaram dele durante o período de internação. Ele sofreu um grave acidente de moto em meados de 2022 e precisou dos cuidados da equipe da entidade.

De acordo com Joelma Tomaz, mãe de Vitor, o atendimento recebido e o carinho marcaram a estadia do seu filho no Hospital da Providência e, por esse motivo, o paciente teve a iniciativa de voltar para agradecer. “Quis conhecer quem me deu a vida novamente’’, afirma o ex-paciente.

Vitor deu entrada na Instituição devido um acidente de moto e mantém contato com grande parte da equipe, como a doutora Georgea Carneiro, que acompanha sua recuperação. “A cirurgia foi realizada de imediato pelo quadro de urgência do paciente, a agilidade da equipe foi um fator muito importante”, diz.

De acordo com o enfermeiro-chefe da UTI, Jonatan Lima, que acompanhou o paciente desde o início, a sensação é de alegria, já que Vitor tinha um quadro de saúde delicado. “Ficou marcado nele nossas ações simples do cotidiano, como nossas conversas e músicas que colocamos para os pacientes. A lembrança e o gesto de gratidão nos impulsionam a continuar dando o nosso melhor e fazer a diferença de forma única e particular àqueles que tem sua vida e saúde confiada a nós”, comenta.

