Ex-namorado tenta matar mulher a tiros em Apucarana, mas arma falha

Um homem tentou matar a ex-namorada a tiros, na noite deste domingo (7), no bairro Jardim Marissol, em Apucarana. Ao puxar o gatilho, a arma falhou e o ex-namorado fugiu do local, dizendo que iria buscar mais cartuchos e retornaria para matar a mulher.

Conforme relato da vítima, o ex-namorado invadiu sua residência e disparou um revólver contra a mulher, porém a arma falhou.

Ainda conforme a mulher, o homem saiu da casa correndo e realizou um disparo para o alto, dizendo que iria buscar mais cartuchos.

No local, a Polícia Militar não encontrou a vítima. As informações foram repassadas pela avó da mulher, que confirmou os fatos. Com o nome do agressor, foram realizadas buscas, porém o homem não foi localizado. Um boletim de ocorrência foi confeccionado.

