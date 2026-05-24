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PERSEGUIÇÃO

Ex-namorado ameaça mulher e gerente de loja em Apucarana

Vítimas relataram intimidação, mensagens ameaçadoras e constrangimento psicológico

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 08:45:12 Editado em 24.05.2026, 08:45:07
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Ex-namorado ameaça mulher e gerente de loja em Apucarana
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça em um estabelecimento comercial na Avenida Curitiba, no Centro de Apucarana, após um homem perseguir e intimidar a ex-namorada e funcionários da loja.

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Conforme o boletim, o suspeito foi até o local acompanhado do irmão e de um terceiro homem. O grupo teria chamado o gerente para o lado de fora do comércio e feito ameaças verbais, afirmando que “lá fora a conversa seria diferente”.

A ex-companheira do autor contou à PM que também vinha recebendo mensagens ameaçadoras pelo WhatsApp. Em uma delas, o suspeito afirmava que iria até a residência dela para “quebrar todos os pertences”.

Segundo a vítima, o irmão do homem ainda foi até outro local de trabalho dela para fazer comentários irônicos e intimidatórios, causando constrangimento psicológico.

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A Polícia Militar confeccionou boletim de ocorrência e orientou as vítimas sobre os procedimentos legais.

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ameaça Apucarana assistência às vítimas intimidação PERSEGUIÇÃO POLICIA MILITAR
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