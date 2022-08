Ex-morador de Apucarana morre atropelado em Santa Catarina; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Familiares confirmaram a morte do ex-morador de Apucarana Alessandro Silva, de 33 anos. Ele estava morando em Santa Catarina, em Florianópolis, e foi atropelado no começo da manhã de domingo (7). Parentes da vítima fatal foram até o outro estado liberar o corpo.

continua após publicidade .

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, Alessandro trabalhava com tecelagem e foi para Santa Catarina trabalhar com um amigo. Antes de se mudar, ele morava com a avó na Vila Rural Nova Ukrânia. Familiares informaram que ele será velado em Apucarana, porém, o corpo ainda precisa chegar na cidade. O translado deve ocorrer nesta quarta-feira (10).

No dia do acidente, Alessandro estava sem documentos, então só foi identificado na segunda-feira (8). A 8ª Delegacia de Polícia de Florianópolis instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do atropelamento que aconteceu no bairro Ingleses, no Norte da Ilha de Santa Catarina.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Estudante de 17 anos morre após cair de bicicleta em Apucarana

Uma testemunha acionou a Polícia Militar Rodoviária por telefone e informou que Alessandro foi atropelado por um motorista que dirigia um veículo BMW de cor branca. O acidente ocorreu no quilômetro 2.600 da SC-406.

Após atingir a vítima, o condutor teria fugido do local sem prestar socorro. Quando os policiais chegaram no local do acidente, por volta das 6h09, a vítima já estava sem os sinais vitais. Ele teria sido arremessado por “aproximadamente 29 metros” após a batida.

continua após publicidade .

Amigos lamentam a morte de Alessandro nas redes sociais.

"Meu irmão, não tenho palavras pra descrever o vazio e a dor que você deixou. A tristeza de saber que não vou mais ouvir sua voz nem te abraçar, nem ver aquele sorriso que você tinha. Vou sempre me lembrar de você com aquela alegria com o sorriso de um campeão. Vamos te amar eternamente e você viverá pra sempre em nossos corações"

"Que tristeza Senhor! Amigo querido que se foi tão cedo! Perda irreparável!"

Por, Sílvia Vilarinho

Siga o TNOnline no Google News