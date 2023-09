Ex-morador de Apucarana morre aos 74 anos após luta contra o câncer

Morreu nesta quarta-feira (13/9), o ex-morador de Apucarana João Catarin, aos 74 anos. Atualmente morando na cidade de Londrina, no Norte do Paraná, ele lutava contra um câncer generalizado, segundo informações apuradas pelo TNOnline. João atuou por um longo período na Diretoria Executiva e no Conselho Deliberativo da Caixa Econômica Federal (CEF), mas já havia se aposentado.

Conforme a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF), ele está sendo velado na Capela 1 do Parque das Oliveiras. O sepultamento de Catarin está previsto para acontecer nesta quinta-feira (14/9), às 16 horas, no Cemitério Parque das Oliveiras.

João Catarin deixa a esposa Sueli, que também é aposentada da Caixa, e três filhas: Juliana, Carolina e Natália. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam o falecimento. A Associação do Pessoal da CEF do Paraná publicou uma nota de pesar. Veja abaixo:

Aos 74 anos, Catarin estava lutando contra um câncer generalizado, como um verdadeiro guerreiro, assim como defendia com garra os direitos e melhores condições de qualidade de vida dos colegas da Caixa. Na APCEF-PR, destacou-se por contribuir para o avanço das sedes do interior, em especial as regionais de Londrina, Guarapuava e Maringá. Como parte do movimento associativo, também atuou ativamente na Agecef-PR e na AEA-PR. [...] A associação manifesta seus sentimentos pela perda e, neste momento de tristeza e dor, se solidariza com a família e amigos.



No último dia 30 de agosto, um colega de João havia usado o perfil no Facebook para relatar que estava em oração pela saúde dele: "Orando pela saúde do amigo João Catarin. Que o Senhor esteja com você, te protegendo e amparando, amigo estimado", escreveu.

