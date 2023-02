Ex-militares do Exército participam do Feirão de Emprego; em Apucarana

Da Redação

Após oito anos atuando no serviço militar, Cabo Guilherme Roberto Morais Ribeiro, de 26 anos, deixa o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), com sede em Apucarana e para voltar à rotina da vida civil, vai contar com ajuda para ingressar no mercado de trabalho.

Guilherme participou do segundo Feirão do Emprego destinado aos militares e ficou animado com as possibilidades. "Esse feirão vai ajudar muito, são oito anos aqui, a gente sai perdido. Essa feira é muito importante já que tem várias empresas participando. Eu fiz um curso de vigilante, busco algo nessa área e já fiz cadastros no feirão", conta.

O comandante do 30º BIMec, Tenente-Coronel Alexandre Pereira Figueiredo, repassou que aproximadamente 160 militares que estão deixando o serviço militar participam do feirão. "É uma oportunidade que estamos dando para esses jovens militares que estão entrando novamente na vida civil e ter essa oportunidade de emprego. Aqui o jovem é moldado, disciplinado, aprende a respeitar a hierarquia, o conceito da verdade, e esses valores são utilizados pelas empresas", destaca.

A segunda edição do feirão aconteceu das 8h às 12h no ginásio de esportes do 30°BIMec, com apoio da prefeitura de Apucarana, no "O emprego, a empregabilidade é prioridade em Apucarana. Queremos que as pessoas tenham oportunidade, por isso, essa iniciativa é tão importante. Essa edição já é maior que a primeira, uma alegria grande ver tantos militares participando e saber que toda a disciplina e os valores que aprendem aqui serão levados para o nosso setor produtivo", disse o prefeito Junior da Femac.

O gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, informou que mais de 12 empresas da cidade participaram do feirão. "Fizemos o cadastramento e vamos encaminhar para algumas empresas que não puderam participar, hoje aqui, são mais de 12 empresas da cidade, do ramo da indústria, construção civil, comércio, de vários setores, que já estão realizando entrevistas com os candidatos, se tudo der certo, já vão sair empregados", finaliza.





