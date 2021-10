Da Redação

Ex-marido tenta atropelar mulher na saída de mercado

Uma mulher acionou a Polícia Militar de Apucarana, após o ex-marido tentar a atropelar na saída de um mercado na tarde deste sábado (9), na Vila Nova.

A solicitante disse aos policiais que foi até o mercado e ao sair do estabelecimento, seu ex-marido, de 36 anos, chegou com o veículo e tentou lhe atropelar. Conforme o boletim, como o homem não- conseguiu, ele desceu do carro e passou a agredi-la, fugindo em seguida.

A equipe realizou patrulhamento para localizar o autor, mas ele não foi encontrado. A mulher foi orientada pelos policiais.