Ex-marido de servidora do Judiciário é preso por descumprir medida protetiva em Apucarana

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia da Mulher, cumpriu na manhã desta quarta-feira (29) mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem suspeito de descumprir medidas protetivas em Apucarana (PR). A vítima é uma servidora pública do Poder Judiciário. Durante a ação, o suspeito, que é seu ex-marido, também foi autuado em flagrante por posse de arma e drogas. Assista a entrevista no fim da matéria.

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De acordo com a delegada titular da Delegacia da Mulher, Luana Lopes, o investigado já vinha desrespeitando a ordem judicial ao enviar recados à servidora. A situação escalou quando ele decidiu confrontá-la pessoalmente, logo após ter sido alertado formalmente pelo Poder Judiciário. "Mesmo intimado da audiência de advertência, ele teria comparecido na escola das crianças, se aproximado e tido uma discussão com a vítima", disse.

Diante da denúncia da servidora e de relatos de que o homem possuía armamento na sua residência, a 2ª Vara Criminal de Apucarana expediu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. "Foi localizado um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e também drogas no interior do veículo do noticiado", afirmou a delegada.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional pelo descumprimento da medida preventiva e também pelo flagrante de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de drogas para o consumo.

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