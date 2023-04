Ex-jogador do Londrina é anunciado como reforço do Apucarana Sports

Da Redação

Rafael Bastos, de 29 anos, novo reforço do Apucarana Sports

O Apucarana Sports apresentou oficialmente o atacante Rafael Bastos, atleta com passagens pelo Londrina Esporte Clube. Ele esteve presente no acesso do LEC da Série D até a Série B do Brasileirão. Também atuou nas equipes do Toledo e Nacional de Manaus, além de ter jogado na Arábia Saudita durante dois anos e meio, antes de chegar no time tricolor.

Rafael Adalberto Góes de Oliveira tem 29 anos e carrega no sobrenome uma homenagem à cidade onde nasceu: Bastos, localizada no interior de São Paulo.

O atleta já vinha treinando a mais de 15 dias no clube e participou do jogo-treino contra o Londrina, que ficou empatado por 1 a 1.

“Estou gostando muito, é um ambiente diferente de onde eu estava, conheço alguns jogadores que estão no clube e isso já me tranquilizou. Sem dúvidas estou aqui para fazer um bom trabalho”, comentou Rafael Bastos.

Com 1,82 metros de altura, Rafael se destaca pela mobilidade no ataque. O atacante chega ao Apucarana Sports para compor o elenco profissional, que fará sua estreia no dia 30 de abril, contra o PSTC fora de casa.

Nesta quarta-feira (12), o time tricolor viaja até o estado de São Paulo para fazer um amistoso contra o Vossem, de Assis. Já no sábado (15), o Apucarana fará um amistoso contra o Operário, em Ponta Grossa, no Estádio Germano Krüger

