Ex-jogador do Apucarana de 25 anos morre após acidente com moto

O jogador de futebol Renato Francisco de Abreu Neto, de 25 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito na noite de domingo (2), na RJ 220, entre Itaperuna e Natividade, no Rio de Janeiro. Também conhecido com Renatinho ou Tim, o atleta morreu na segunda-feira (3), no Hospital São José do Avaí.

continua após publicidade

Renato retornava de moto para casa, em Natividade, quando perdeu o controle da direção e sofreu uma queda. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no hospital.

-LEIA MAIS: Morre em Arapongas o professor Luís Octávio da Costa, aos 86 anos

continua após publicidade

O Apucarana Sports lamentou a morte do atleta nas redes sociais. "O atleta atuou pelo clube em 2016 e 2017. Atleta exemplar, com bom comportamento e de muita alegria. O que ficará em nossas lembranças será seu sorriso e sua alegria, que contagiava todos ao redor", disse em nota.

O jogador retornava de uma partida de futebol que atuou pela equipe do Distrito de Retiro de Muriaé, segundo o portal Campos24horas.

Siga o TNOnline no Google News