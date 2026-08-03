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Ex-goleiro do Apucarana Futebol Clube, Orlandinho morre aos 73 anos

Conhecido por defender o Apucarana Futebol Clube na década de 1980, Orlando Prado Filho morreu de causas naturais neste domingo (2), em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 12:52:17 Editado em 03.08.2026, 12:52:06
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Ex-goleiro do Apucarana Futebol Clube, Orlandinho morre aos 73 anos
Autor Foto: Arquivo pessoal

O ex-goleiro do Apucarana Futebol Clube Orlando Prado Filho, conhecido carinhosamente como Orlandinho, morreu neste domingo (2), aos 73 anos, em Apucarana. A informação foi confirmada por familiares, que informaram que a morte ocorreu por causas naturais.

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Orlandinho ficou marcado pela atuação no Apucarana Futebol Clube durante a década de 1980 e era lembrado com carinho por amigos, ex-companheiros de equipe e torcedores da cidade.

Ele deixa a esposa, três filhos, além de demais familiares e amigos.

Em homenagem ao ex-goleiro, o seu genro, Everson Domingues Silva, relembrou uma das frases que Orlandinho costumava repetir com bom humor:

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"—'Só queria homenageá-lo com a frase que ele falava para todo mundo: "Perna de pau, mão de mola". E dizer o quanto somos gratos por tudo o que ele fez por nós' — declarou, emocionado.

O velório está sendo realizado na Capela Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para as 17 horas desta segunda-feira (3), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Aos familiares e amigos, o TNOnline manifesta os mais sinceros sentimentos de pesar.

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