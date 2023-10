Evento promove atividades em prol da saúde da mulher em Apucarana

Parte da programação local do “Outubro Rosa”, um movimento internacional que visa conscientizar as mulheres sobre a importância da realização de exames periódicos de prevenção aos cânceres de mama e colo de útero, aconteceram nesta terça-feira (17/10), no Sesc Apucarana, ações de sensibilização que contaram com palestras, coleta de preventivo, agendamento de mamografia, aferição da pressão e teste de glicemia, além de oficinas voltadas à estética e beleza.

Promovida pelo Sesc Apucarana, em conjunto com a prefeitura, através da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Apucarana (Cmeg) e Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), estiveram presentes ainda alunos do curso técnico em enfermagem do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo e membros da Associação de Senhoras Rotarianas (ASR) de Apucarana e Jandaia do Sul, com exposição dos projetos “De Mulher para Mulher”, que promove confecção e doação de sutiãs e próteses mamárias e o “Delas para Elas”, que consiste em banco de perucas e doação de cabelos. “O tempo não volta. Tudo que fazemos na vida tem um significado e é fundamental que tenhamos muita clareza de tudo que acontece no nosso entorno. Neste evento, por exemplo, estamos transmitirmos a toda a sociedade e, em especial para o público feminino, a mensagem de que em Apucarana a saúde da mulher é prioridade”, observou o prefeito Júnior da Femac.

Enaltecendo o evento, encabeçado pelo Sesc Apucarana, ele informou que a prefeitura planejou e está executando uma vasta agenda de atividades do “Outubro Rosa”. “Estamos desenvolvendo eventos diários em todas as nossas unidades básicas de saúde. Neste final de semana, todas as mulheres da cidade são convidadas para participar de ações que vamos desenvolver junto ao “Sabadão da Família”, que acontece no Espaço das Feiras, e também no “Domingo no Parque”, que será realizado no Parque Municipal Jaboti. Atividades de informação, realização e agendamento de exames preventivos, além de distribuição de brindes da campanha”, disse o prefeito, frisando que o mês “rosa” tem por objetivo atrair as mulheres para os serviços de saúde pública que estão disponíveis durante o ano todo. “Queremos que todas sintam-se amadas, cuidadas e admiradas, pois merecem muito ser felizes, e para estar de bem com a vida é preciso estar com a saúde em dia”, conclui Júnior da Femac, frisando que “a mulher é o esteio do lar, quando ela fica com a saúde debilitada, a casa toda desmorona”.

O câncer de mama é um dos que mais acomete mulheres no mundo, sendo o segundo tumor maligno mais comum no Brasil. No ano de 2022, 73.610 brasileiras foram diagnosticadas com a doença. “Participo de cursos promovidos no Centro de Oficinas da Mulher e considero muito importante iniciativas de conscientização e informação como estas realizadas no Sesc”, disse a participante Jaqueline Schmaiske.

Ao agradecer aos parceiros do evento, o gerente-executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, observou que a promoção da saúde e um dos braços do Sistema S. “Neste mês estamos trabalhando a temática do Outubro Rosa, mas ao longo de todo o ano o Sesc promove atividades voltadas a saúde, abranendo toda a comunidade, independente de estar ou não ligada ao comércio”, pontuou Ficagno.

Entre as autoridades presentes estiveram ainda a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, a superintendente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Ana Karine Alves Vieira, que no ato representou o diretor-presidente Emídio Bachiega, a presidente do Cmeg, empresária Sueli Carmona Dias e a presidente da ASR de Apucarana, Elza Ribeiro Valim.

