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Evento em Apucarana aborda exigências legais para obras e ambientes de trabalho

Simpósio será realizado nesta terça-feira (02), na Regional Apucarana do Crea-PR

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 16:59:52 Editado em 01.06.2026, 16:59:45
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Evento em Apucarana aborda exigências legais para obras e ambientes de trabalho
Autor Evento é uma parceria entre o Crea-PR, Corpo de Bombeiros e Secretária de Estado da Saúde - Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), promove nesta terça-feira (02) o I Simpósio de Integração Técnica: Engenharia, Segurança e Saúde Públicas, em Apucarana (PR). O evento acontece das 13h30 às 17h, na Regional Apucarana do Crea-PR

LEIA MAIS: Homem desaparecido é encontrado morto às margens da PR-650 em São João do Ivaí

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O evento tem como objetivo aproximar profissionais, empresas e órgãos fiscalizadores, esclarecendo as principais normas e exigências aplicadas durante fiscalizações, processos de aprovação de projetos e emissão de alvarás. A programação prevê a apresentação dos normativos vigentes de cada instituição, além de orientações sobre as responsabilidades técnicas, civis e criminais relacionadas à execução de obras e à segurança em ambientes de trabalho.

A iniciativa busca contribuir para a atualização dos profissionais e para a prevenção de irregularidades que possam resultar em autuações ou impedimentos legais.

Serviço

• Evento: I Simpósio de Integração Técnica: Engenharia, Segurança e Saúde Públicas

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• Data: 02 de junho de 2026

• Horário: das 13h30 às 17h

• Local: Regional Apucarana do Crea-PR

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CREA-PR Engenharia Normas e Regulamentações Saúde Pública segurança pública SIMPÓSIO
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