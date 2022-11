Evento de tecnologia em Apucarana reúne grande público; assista

Da Redação

Estudantes, profissionais e empresários tiveram a oportunidade de obter conhecimento de tecnologia e inovação junto a ícones de renome nacional e internacional. Além disso, os cerca de 750 inscritos no evento "Você Conectado ao Futuro", realizado nesta quarta-feira (16/11) nas dependências da Acea, também puderam participar de um game show e de conversar diretamente com criadores de startups.

O “Você Conectado ao Futuro” é promovido pela Acia, Sebrae, Conecta Apucarana e Prefeitura, com o apoio do Senai, Sicoob, Persis, Unespar, UTFPR, FAP e Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo. O prefeito Junior da Femac, que participou do evento acompanhado do vice Paulo Vital e do presidente da Câmara, Franciley Preto Godoi (Poim), lembra que essa é a terceira edição do evento. “Ele já havia sido realizado duas vezes: no ano de 2019, e em 2021, quando foi realizado no formato online devido à pandemia. O evento vem crescendo em número de participantes, atingindo neste ano cerca de 750 inscritos, e também com a presença de palestrantes de renome nacional e internacional”, ressalta.



Junior da Femac afirma que Apucarana tem dado passos importantes para a inclusão digital. “Criamos o Fundo Municipal de Inovação e quem gerencia esse recurso é o Conecta. Nós queremos que cada vez mais a geração de empregos e de riquezas aconteça aproveitando as ideias que tenham o viés da tecnologia e da inovação. O Município apóia eventos como esse para que as pessoas que possuem ideias possam encontrar caminhos de colocá-las no mercado”, assinala Junior da Femac, que participou de um painel sobre a utilização de tecnologias digitais no setor público e os incentivos que são concedidos para o setor.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, destacou o apoio recebido pela governança do Conecta e também o nível dos palestrantes. “Muitas palestras que foram trazidas para Apucarana são as mesmas que vão acontecer na semana que vem em São Paulo, no HSM+, considerado o maior evento de gestão e inovação da América Latina”, frisa Faganello.

O presidente da Acia lembra que o evento é também uma oportunidade para os participantes conhecerem novas empresas e startups. “Além disso, a cereja do bolo é a gamificação, que não é apenas a moçada ficar na frente da tela na internet, mas aprender como produzir, como desenhar, como fazer níveis, ou seja, criar o emprego do futuro”, pontua.

Faganello destaca que muitos apucaranenses já estão desenvolvendo produtos tecnológicos. “Desenvolvedores de Apucarana já estão produzindo para empresas de outras cidades, estados e até fora do país. Tudo isso cria um ambiente de tecnologia e de inovação em Apucarana”, avalia o presidente da Acia.

De acordo com Tiago Cunha, consultor do Sebrae, o evento aconteceu em dois ambientes: um destinado ao game show (uma espécie de campeonato de jogos interativos com os presentes) e o outro voltado para as palestras e a apresentação de startups. “Vieram pessoas de vários municípios do Vale do Ivaí e também de outras cidades, como Londrina e até de São Paulo. O evento vem crescendo a cada ano. Em 2019, quando ocorreu o primeiro evento presencial, tivemos 450 participantes e neste ano chegamos a quase 750 inscritos”, avalia.

O Game show é um dos diferenciais desta edição do “Você Conectado ao Futuro”. “Trata-se da parte lúdica entre os presentes, que tem por objetivo despertar ainda mais o interesse dos jovens para a programação, desenvolvimento de softwares e hardwares”, reitera Faganello.

A cena tecnológica faz cada vez mais parte do dia a dia dos apucaranenses, seja por games, aplicativos e startups. A ApukSoft, por exemplo, criou o Cartão Cesta Básica (CCB). “Ao invés de uma cesta já pronta, o beneficiário poderá utilizando o saldo montar a cesta pelo aplicativo, pedir por telefone e ainda utilizar os serviços de entrega do supermercado credenciado, se o mesmo disponibilizar esse serviço. Cada família tem liberdade para fazer as suas compras de acordo com as necessidades ao longo do mês, além de poder adquirir alimentos frescos”, afirma Paulo Eduardo Gatto, sócio-fundador (co-founder) da ApukSoft.

