Evento de enfrentamento à violência sexual é realizado em Apucarana

Da Redação

Nesta quinta-feira (7), acontece em Apucarana, a oficina intersetorial de enfrentamento à violência sexual. O evento, realizado no Cine Teatro Fênix, reúne trabalhadores da saúde, educação, assistência social, militares além da presença da chefe do escritório regional da secretaria da Justiça, Família e Trabalho, Márcia Souza. O procurador da república da regional de Londrina Raphael Otávio Bueno Santos, destacou a importância do evento.

continua após publicidade .

"É muito importante esse encontro regional, para que seja estabelecido um fluxo de atendimento as vitimas de violência sexual em toda nossa região, nós sabemos que Apucarana é um polo regional, as vítimas chegam em Apucarana, esse deslocamento, atendimento nos municípios até Apucarana deve ser feito da melhor maneira possível, então é importante a organização desse fluxo para melhorar o atendimento a vítima que já esta fragilizada com a violência extremamente grave, e a vítima espera do poder publico o atendimento adequado, é preciso definir atribuição de cada um, melhor atendimento e treinamento dos profissionais da saúde", explica.

O chefe da 16º Regional de Saúde, Marcos Costa, disse que o principal objetivo do encontro é definir melhores estratégias para o atendimento às vítimas. "Nosso objetivo é tratar o fluxo do atendimento da pessoa que sofre a violência sexual, vamos trabalhar para que cada município elabore seu fluxo, chamamos todas as instituições envolvidas no atendimento às pessoas que sofrem violência, para que possamos justos discutir esse fluxo e trabalhar da melhor maneira. Nesta quinta estaremos reunidos, debatendo, conversando, com apresentações, tratando sobre o tema de proteção de violência sexual contra pessoa", explica Marcos Costa, chefe da 16º RS.

continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana ressaltou a importância do debate. "Estamos saindo da pandemia, praticamente dois anos de confinamento, restrições, muitas pessoas a mercê de atos de violência, é fundamental essa iniciativo do Estado, essa reunião com o pessoal da saúde, educação, secretaria da Justiça, Família e Trabalho, para que juntos definam um cronograma intensificar as ações de violência sexual. Em Apucarana tem um grande trabalho de combate a violência sexual, estamos trabalhando muito para garantir que todos tenham dignidades e não sejam expostos a essa violência. Estamos participando do evento com a assistência social, da saúde, da Guarda Municipal, onde criamos a patrulha Maria da penha, estamos todo mundo trabalhando juntos para combater, coibir a violência sexual", comenta.

A vereadora Jossuela Pirelli e presidente da Procuradoria da Mulher, também participou do evento. "É muito importante ressaltar esse tema a violência contra as mulheres é muito forte, a mulher sobre violência sexual em qualquer idade e nível social. Estamos reunidos aqui pois é um momento para refletir, montar politicas públicas para as mulheres, é um momento que desenvolvermos ações, reflexões para colhimento e proteção as mulheres", ressalta. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução