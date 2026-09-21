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SAÚDE

Evento da 16ª RS de Apucarana vai orientar sobre emergências climáticas do “El Niño”

Objetivo é fortalecer a preparação e capacidade de resposta do setor saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Evento da 16ª RS de Apucarana vai orientar sobre emergências climáticas do “El Niño”
Autor Foto: arquivo

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana realiza nesta terça-feira (22), uma reunião interinstitucional para preparar autoridades e técnicos dos 17 municípios da região, sobre os riscos do “El Niño”. O diretor interino da RS, Marcos Costa, diz que o objetivo está voltado ao fortalecimento da preparação e da capacidade de resposta do setor saúde, diante dos possíveis impactos relacionados às emergências climáticas previstas para o período de 2026 a 2027.

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O encontro acontece nesta terça-feira (9), às 11h30, no Auditório Araucária, na sede da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. “Nosso foco no evento é fortalecer a articulação, comunicação e integração entre os diferentes setores envolvidos na preparação e resposta aos eventos climáticos, aproximando a Saúde, a Defesa Civil, os serviços de urgência e emergência, estabelecimentos de saúde e demais instituições que atuam no território”, explica Marcos Costa.

TEMAS A SEREM ABORDADOS

* Cenário climático previsto para 2026 e 2027 e as possíveis repercussões no Paraná.

* Os principais impactos dos eventos climáticos sobre a saúde da população e sobre o funcionamento dos serviços de saúde.

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* Os riscos sanitários prioritários e as populações que podem apresentar maior vulnerabilidade

* A atuação do Vigidesastres – Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres.

* As estratégias de preparação, vigilância e resposta dos municípios.

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* A importância da comunicação rápida e integrada entre os diferentes serviços e instituições.

* As medidas para garantir a continuidade da assistência e dos serviços essenciais em situações de emergência.

PARTICIPAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

O público será composto por gestores municipais de saúde, coordenações técnicas da Atenção Primária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde e Endemias, representantes dos hospitais da região, além de representantes e coordenadores municipais da Defesa Civil.

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Também foram convidados representantes de instituições federais, estaduais e demais serviços envolvidos na resposta a emergências, como polícia militar e exército, fortalecendo a perspectiva intersetorial necessária para o enfrentamento dos eventos climáticos.

A programação contará ainda com a participação do Núcleo de Atuação Regional da Defesa Civil do Estado, do SAMU da região de Apucarana e das referências técnica da 16ª Regional de Saúde para a gestão de desastres, que abordarão, a partir de suas áreas de atuação, os papéis, responsabilidades e possibilidades de integração durante situações de emergência.


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Apucarana El Niño emergências climáticas Interinstitucional Prevenção de Desastres Saúde Pública vigilância em saúde
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