Etapa do Rally dos Sertões foi complicada para piloto de Apucarana

O terceiro dia do Rally dos Sertões 2023 foi, literalmente, “pedreira” para pilotos e navegadores. A segunda-feira teve muitas complicações como pneu furado e quebra de suspensão. Os 411 quilômetros da “maratona” off road pelo sertão nordestino, de Petrolina (Pernambuco) a Xique-Xique (Bahia) deixou muito veículos avariados.

O piloto apucaranense Otávio Enz, o “Marreco”, ao lado do seu navegador Rodrigo Khezam, foi uma das vítimas do terreno acidentado do nordeste brasileiro. Ele sofreu com um pneu furado, estouro de um amortecedor e perda da tração dianteira. Nesta etapa maratona – depois da chegada -, os veículos ficaram em parque fechado, sem equipe de mecânicos. Foi permitido apenas abastecer os carros com combustível e água.

“Nestas etapas maratona é sempre complicado mesmo. É preciso poupar o carro e, ao mesmo tempo, acelerar o máximo possível em trechos menos truncados”, explica o chefe da equipe apucaranense, Romeu Uerich.

Nesta terça-feira (15), o comboio do Rally dos Sertões, saiu de Xique-Xique (BA) rumo a Crato (CE). São mais 300 quilômetros de maratona e outros 200 quilômetros de deslocamentos. No sábado (12), Marreco e Khezam fecharam a etapa em terceiro lugar e, no domingo (13), a dupla de Apucarana conquistou o primeiro lugar.

Nesta quarta-feira (16), os competidores iniciam uma nova etapa no Ceará, de Crato até Sobral. A participação da dupla Marreco & Khezam no Rally dos Sertões 2023 tem o apoio do Fundo Municipal do Esporte, Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Radiex, Saneabas, Dalle Bier, Cerveja Haywa, VF Clube de Tiro, Supermercados Alvorada, VF Premium, Double Ranchwear, Zens Western, Zenz Bonés, Camisetas e Uniformes.

