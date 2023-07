Estudantes visitam parque gastronômico Yellowstone

A Autarquia de Educação e o Yellowstone estão proporcionando uma experiência inédita e divertida aos estudantes da rede municipal de Apucarana. De 12 de junho a 4 de dezembro, mais de 1,4 mil crianças, matriculadas nas turmas de 2º Ano, das trinta e seis escolas municipais, devem visitar a vila gastronômica a fim de brincar no Espaço Kids.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destaca que momentos de lazer são importantes para os estudantes. “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta que as atividades lúdicas, como brincadeiras e jogos, contribuem para o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos pequenos. Por isso, nós buscamos proporcionar regularmente momentos assim aos nossos alunos, tanto nas próprias escolas como na comunidade,” afirmou.

“A parceria entre a Autarquia Municipal de Educação e o Yellowstone também possibilita que os estudantes conheçam melhor os pontos turísticos da cidade em que moram. Nem sempre eles têm essas experiências com as próprias famílias,” avaliou o prefeito Junior da Femac.

Ele acrescentou que está muito feliz com a parceria firmada com o empresário Luiz Mamede Mendes do Espaço Kids e com os empresários do Yellowstone, representados pelo Luiz Gustavo Fujiwara. “Trata-se de uma parceria muito produtiva com o setor, proporcionando grande alegria para a criançada”, destacou.

O secretário de assuntos estratégicos, Danylo Acioli, que dialogou com os proprietários do Yellowstone para firmar a parceria, também agradeceu o apoio dos empresários Luiz Mamede e “Tavo” Fujiwara.

O Yellowstone Park é uma vila gastronômica situada à Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1420. O espaço dispõe de 18 empreendimentos, incluindo restaurantes, hamburguerias e pizzarias que funcionam em contêineres adaptados. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 11 às 23 horas.

