Estudantes vandalizam ônibus da VAL e polícia é acionada

Eles chutaram o ônibus e jogaram pedras no veículo

Um motorista do transporte coletivo de Apucarana precisou chamar a Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira, 17, depois que 04 estudantes, três rapazes e uma moça, todos vestidos com uniforme de um colégio estadual da cidade, chutaram o ônibus e jogaram pedras no veículo, depois de um desentendimento. Eles fugiram antes da chegada dos policiais.

De acordo om o boletim de ocorrências, por volta das 20h20, o motorista contou à polícia que ao sair do terminal, percebeu que um cachorro estava seguindo a condução, e que ao parar no ponto próximo de um supermercado, na área central, o cachorro entrou no ônibus, onde estariam os seu donos. Ele então, foi falar que ali não era permitido a entrada de animais e algumas pessoas acabaram se exaltando.

Enquanto ele ainda tentava resolver a situação, os 04 estudantes desceram do ônibus e com ato de vandalismo, chutaram a tampa de combustível e ainda jogaram pedras no para-brisas, causando um trincado no vidro. Em seguida, eles fugiram. A PM fez as orientações ao motorista.

