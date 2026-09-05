Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
FANFARRA

Estudantes se preparam para o 7 de Setembro em Apucarana; veja

No Colégio Estadual Cívico-Militar Padre José Canale fanfarra de trinta integrantes é uma das atrações do desfile

Escrito por Lis Kato
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Entre as 90 instituições que vão passar pela Avenida Curitiba na próxima segunda-feira (7), no desfile cívico da Independência, está o Colégio Estadual Cívico-Militar Padre José Canale, em Apucarana. Nos últimos dias, a instituição realizou seus últimos ensaios gerais para ajustar o passo e o toque e a sintonia da fanfarra, que é o 'coração' do desfile. O objetivo é garantir que toda a preparação das últimas semanas seja refletida na avenida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Clima no feriado de 7 de setembro deve ser de frio intenso em cidades do PR

Para a diretora do colégio, Dalciana Dzioba Marques, a apresentação é uma vitrine para a dedicação dos estudantes. "A expectativa é de que nossos alunos façam bonito. Estamos ensaiando já há algumas semanas para mostrar essa força da educação e o protagonismo dos nossos estudantes também, pois esse é um momento muito importante para mostrarmos todo o nosso trabalho do Colégio Cívico-Militar para toda a comunidade, para toda a nossa cidade", afirma.

Estudantes se preparam para o 7 de Setembro em Apucarana; veja
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

O desfile deste ano contará com aproximadamente 30 alunos na fanfarra, além da guarda-bandeira, das bandeirolas e de três pelotões formados por estudantes. O monitor militar da escola, cabo da Paz, de 58 anos, explica que o formato da apresentação segue rigorosamente as diretrizes da instituição. "Nossa escola agora segue, na questão do desfile, uma disciplina militar. Então, o nosso desfile da escola aqui é também um desfile militar", ressalta o monitor, destacando que o esforço compensa ao fim do evento. "A gente vê que valeu todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho juntamente com os alunos."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da disciplina, a musicalidade desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens. Antônio Carlos, de 46 anos, instrutor da fanfarra, pontua que a atividade vai muito além da marcha. "A gente faz uma variação rítmica bem interessante dentro da cadência da marcha. Esse programa é interessante para a escola porque trabalha contra a evasão escolar, e também pelo contato dos alunos com a música, que é o primeiro contato deles", explica. Segundo ele, o aprendizado começa do zero, mas deixa marcas duradouras: "Isso aí se leva para a vida inteira, não vão se esquecer tão rápido dessa passagem aqui".

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Na prática, a dedicação é sentida por quem carrega os instrumentos e os símbolos da escola. Evelyn Caroline Torres de Castro, de 15 anos, atua na guarda-bandeira há quatro anos e não esconde o nervosismo, mesmo em seu quinto desfile. "A gente fica ansiosa para se apresentar bem, fazer uma boa apresentação. É muita disciplina, muito esforço, para a gente chegar aonde a gente quer", relata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já para Emily Caroline Araújo de Souza, de 17 anos, que está há dois anos na fanfarra, a escolha do instrumento foi decisiva para sua paixão pelo projeto. "O primeiro contato foi com a caixa. Eu pensei em ir para o bumbo, para o surdo, mas aí eu me apaixonei pela caixa e fiquei na caixa mesmo", conta a aluna, revelando que a maior dificuldade nos ensaios é a troca de toques, obstáculo rapidamente superado pela prática.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Colégio cívico militar Desfile de 7 de Setembro educação militar fanfarra escolar música e disciplina Protagonismo Estudantil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV