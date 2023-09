Estudantes são empossados no Parlamento Jovem de Apucarana

A Câmara de Vereadores de Apucarana coordenou na tarde desta quarta-feira (20) sessão solene de posse de oito vereadores de Apucarana que compõem o Parlamento Jovem 2023. Os jovens foram diplomados em agosto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e agora empossados durante cerimônia conduzida pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL).

Os estudantes empossados que estavam presentes nesta quarta foram os alunos do Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado: Kawan Eduardo Marques, Luiz Miguel Barros e Gabriele Camile Ribeiro; do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira: Gabriel Rodrigues Ribeiro, Anna Luiza do Nascimento, Ryan Matheus Toso Martins; e do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont: Samuel Augusto Burzinski e Matheus Henrique Sartor Viana.

A aluna Maria Eloiza de Andrade, do Colégio Heitor Furtado; e os alunos Letícia Gabriel dos Santos, Douglas Aryel Sampaio Santiago, do Colégio Santos Dumont, também estavam na lista, mas não compareceram à sessão no plenário.

O evento contou com a presença de Thiago Paiva dos Santos, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e diretor-executivo da Escola Judiciária; do chefe do Núcleo Regional da Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva; do juiz eleitoral Rogério Tragibo; do advogado e secretário de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli; além dos vereadores Rodrigo Lievore (União), Luciano Facchiano (PSB), Moisés Tavares (Cidadania), Mário Felippe (PROS), Lucas Leugi (PP) e Tiago Cordeiro de Lima (MDB). A sessão de posse também contou com a presença de procuradores da Câmara e do coordenador do projeto em Apucarana, o advogado Wilson Penharbel.

“Esse é um momento importante e especial para todos que participam deste projeto. O Parlamento Jovem é uma iniciativa muito bacana do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que incentiva jovens com idade entre 14 e 16 anos a participar e entender como funciona a Câmara”, comentou Molina.

No dia 27 de setembro, às 14 horas, os estudantes que compõem o Parlamento Jovem 2023 irão realizar a primeira sessão plenária deliberativa na Câmara Municipal de Apucarana.

O Parlamento Jovem tem como objetivo promover a integração entre a Câmara Municipal e a comunidade escolar do município, proporcionando aos estudantes o conhecimento do papel dos vereadores e o Poder Legislativo, além de despertar nos estudantes o interesse pela participação política, pelo processo democrático e promover o exercício da cidadania.

O projeto Parlamento Jovem é de iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE-PR), em parceria com a Secretaria de Educação, câmaras municipais e cartórios eleitorais.

