Estudantes são contemplados com Bolsa de Iniciação Científica Júnior

Ao todo, 3.540 alunos da rede municipal de Apucarana participaram da 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

A Prefeitura de Apucarana foi informada recentemente, pela Coordenação do Programa de Mentoria Olímpica, desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCTI/CNPq), que 47 alunos da rede municipal de ensino foram contemplados com uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior.

Segundo a secretária de educação Marli Fernandes, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior é destinada a estudantes de baixa renda, atendidos pelo Auxílio Brasil, que participarem e alcançarem bons resultados em olimpíadas de conhecimento organizadas pelo MCTI/CNPq. “Os nossos alunos foram contemplados por terem conquistado medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), edição de 2021. O CNPq deve pagar a cada um deles R$ 1,2 mil, em doze parcelas,” detalhou.

O prefeito Junior da Femac frisou que a Bolsa de Iniciação Científica Júnior é um incentivo a mais para que as crianças dediquem-se aos estudos. “Além de contribuir para a promoção e a popularização da ciência, a iniciativa é importante porque valoriza o esforço dos alunos. Nós estamos muito felizes de saber que 47 meninos e meninas da nossa rede foram contemplados com a bolsa do CNPq. A educação é a principal ferramenta que o ser humano possui para transformar e melhorar a própria vida,” afirmou.

Os contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica Júnior do Auxílio Brasil precisam, necessariamente, participar do Programa de Mentoria Olímpica do MCTI/CNPq, composto de tarefas acadêmicas mensais, de caráter obrigatório.

Ao todo, 3.540 alunos da rede municipal de Apucarana participaram da 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) em 2021. Destes, 768 conquistaram medalhas no concurso, sendo 215 de ouro, 218 de prata e 335 de bronze.

Para sacar a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, o estudante deve comparecer em qualquer agência do Banco do Brasil (acompanhado dos pais ou de um responsável), munido do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e informar no caixa que necessita receber os recursos relativos à Ordem Bancária do Tesouro, via transação 277, opção 2. O próximo período para o saque da bolsa vai de 1 a 7 de março de 2023.

Para conhecer os estudantes contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica do Auxílio Brasil, clique aqui.





