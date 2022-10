Estudantes promovem júri simulado no fórum de Apucarana

Da Redação

Um grupo de estudantes da Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager, situada no Jardim Presidente Kennedy, vivenciou uma experiência diferente na tarde desta segunda-feira (24/10). Eles interpretaram policiais, promotores, defensores, juiz e réu em um júri simulado que foi promovido no plenário do Fórum Desembargador Clotário Portugal. A atividade marcou a conclusão do projeto Justiça e Cidadania também se aprendem na escola, desenvolvido em parceria pela Autarquia Municipal de Educação e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Em 2022, o projeto envolveu 1377 estudantes das turmas de 5º Ano, das 36 escolas municipais de Apucarana. “Durante os meses de setembro e outubro, os professores trabalharam a cartilha enviada pelo Tribunal de Justiça junto aos seus alunos. Depois, as crianças realizaram visitas ao fórum, conheceram a estrutura do judiciário e assistiram a palestras com a juíza de direito Dra. Carolline de Castro Carrijo. Por fim, cada unidade de ensino promoveu uma apresentação cultural, como peça teatral, exposição de cartazes ou júri simulado,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

A Escola Antonieta da Silva Lautenschlager foi convidada a participar do júri simulado nesta edição do projeto no plenário do Fórum Desembargador Clotário Portugal. “Os estudantes encenaram o julgamento de um crime de furto de figurinhas da Copa do Mundo. Porém, ao final da história, descobriu-se que o acusado era, na verdade, inocente. Não houve delito, mas sim um grande mal entendido. Eu agradeço ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pela longa parceria que mantém com a Autarquia Municipal de Educação. Por meio deste projeto, as crianças apucaranenses vêm aprendendo noções fundamentais de cidadania, justiça, direitos e deveres na convivência em sociedade”, disse o vice-prefeito Paulo Vital.

“Todos os professores e alunos estão de parabéns, pois se dedicaram bastante ao projeto e produziram mostras culturais maravilhosas. Eu fiquei emocionada de ver o desempenho das crianças da Escola Antonieta da Silva Lautenschlager no tribunal. Eles pensaram em cada detalhe do júri. Eu creio que a educação é a principal ferramenta que temos para ampliar a participação cidadã no país,” afirmou a juíza de direito Dra. Carolline de Castro Carrijo.

Além das autoridades já citadas, acompanharam hoje (24/10) o júri simulado o diretor do Fórum Desembargador Clotário Portugal, Dr. Oswaldo Soares Neto, a diretora da Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager, Adilene Nogueira Ferreira Ananias, a professora da turma de 5º ano, Solange de Fátima Schmidt, e diversas mães de alunos.

fonte: Silvia Vilarinho





