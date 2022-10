Estudantes promovem campanha de conscientização sobre o câncer

Da Redação

A secretária de educação, Marli Fernandes, detalhou as atividades realizadas pelas unidades de ensino

Outubro é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção aos cânceres de mama e de colo de útero. Como parte dos esforços neste sentido, a Autarquia Municipal de Educação (AME), por meio dos seus centros infantis e escolas, promoveu uma série de atividades nesta quarta-feira (19/10), envolvendo aproximadamente 1,5 mil professores e servidores e mais de doze mil estudantes.

“Segundo o Instituto Nacional de Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, o câncer de mama ocupa o segundo lugar e o câncer de colo de útero, o terceiro lugar no ranking das neoplasias mais incidentes entre as mulheres. Mas as duas doenças possuem altas taxas de remissão se diagnosticadas precocemente. Eu considero o engajamento da educação na campanha Outubro Rosa muito positivo, pois mais de noventa por cento dos profissionais que atuam nos nossos CMEIs e Escolas são do sexo feminino. Além disso, os estudantes compartilham as informações que recebem nas salas de aula com as suas mães, irmãs, tias e avós,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, detalhou as atividades realizadas pelas unidades de ensino. “Os professores e estudantes confeccionaram cartazes sobre o tema, promoveram passeatas pelos bairros e distribuíram panfletos informativos à comunidade, entre outras ações,” afirmou.

O Dia D de conscientização sobre a saúde da mulher será no próximo sábado (22/10). “Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estarão abertas das 8 às 16 horas, realizando coleta de preventivo e agendamento de mamografia. É uma excelente oportunidade para as mulheres apucaranenses colocarem seus exames em dia,” concluiu o prefeito Junior da Femac.

