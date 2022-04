Da Redação

Estudantes prestam homenagem a Junior da Femac pelo Dia do Prefeito

Nesta segunda-feira (11), é comemorado o Dia do Prefeito. Alunos da Escola Adventista de Apucarana homenagearam o prefeito da cidade de Apucarana, Junior da Femac e o vice-prefeito, Paulo Vital.

continua após publicidade .

Os estudantes do 5º ano foram acompanhados do diretor Cláudio Nardes e da professora Isis Saragoza Franco e entregaram um kit com material institucional do estabelecimento e uma placa de reconhecimento. “Trabalhar em prol da nossa população e do desenvolvimento do município merece um grande reconhecimento. Parabéns pelo seu dia”, diz o texto da placa.

Na oportunidade, o prefeito Junior da Femac respondeu várias perguntas dos alunos, entre elas o que o incentivou a ser prefeito. “O que me incentivou foi o amor que tenho pela cidade e o apoio da minha família. Contribuir para deixa a cidade cada vez melhor, mas bonita e desenvolvida”, respondeu Junior.



continua após publicidade .

Todos os estudantes e representantes da escola receberam um exemplar do livro “Alma e História das Ruas de Apucarana”, que narra a trajetória de 25 personalidades que dão nome às principais ruas da área central da cidade, como presente do prefeito Junior da Femac.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.