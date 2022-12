Estudantes levam a magia natalina à Praça Rui Barbosa

Da Redação

De acordo com a secretária Marli Fernandes, a cantata natalina é a última atividade do ano letivo de 2022

A Prefeitura de Apucarana realizou, na noite de ontem (15/12), no platô da Praça Rui Barbosa, a tradicional cantata natalina da rede municipal de educação. Cerca de 400 estudantes participaram do coral, que encantou o público com a apresentação de canções como Vem chegando o Natal, Bate o Sino e Feliz Navidad. Neste ano, o tema abordado no evento foi O Amor Nasceu.

De acordo com a secretária Marli Fernandes, a cantata natalina é a última atividade do ano letivo de 2022. “As aulas de música fazem parte do currículo dos centros infantis e escolas municipais, dentro da proposta da Educação Integral. Entre outros benefícios, a oficina contribui para o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico das crianças. Desde já, eu desejo boas férias aos estudantes e um Natal abençoado a todos os apucaranenses,” disse.

“Nós estamos muito felizes de poder reunir novamente as famílias na praça, para apreciarem o coral dos nossos alunos, depois de dois anos de pandemia. A apresentação foi mágica e emocionante. Parabéns à equipe pedagógica da Autarquia Municipal de Educação e aos professores de música da Academia Sebastian Bach pela organização deste brilhante espetáculo,” congratulou o prefeito Junior da Femac.

A cantata natalina teve início com a apresentação de um teatro de sombras, que recontou a história do nascimento de Jesus Cristo. Na sequência, a Fanfarra das Escolas Municipais fez uma participação especial. Por fim, os estudantes ainda interpretaram uma canção na Língua Brasileira de Sinais.

O ensino de Libras foi implantado neste ano na rede municipal de educação de Apucarana. “O nosso objetivo é tornar as escolas e a sociedade cada vez mais inclusivas. É impressionante ver como as crianças aprendem rapidamente os sinais,” comentou o vice-prefeito Paulo Vital.

A Cantata de Natal também foi transmitida ao vivo pelo canal da Autarquia Municipal de Educação na plataforma YouTube. O vídeo continua disponível no link: https://youtu.be/jnxi43lXbUA





