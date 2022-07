Estudantes entram em férias na rede municipal de Apucarana

Da Redação

A retomada das atividades letivas aconteceu de forma 100% presencial em 2022, após dois anos de pandemia

O primeiro semestre letivo foi concluído na última sexta-feira (08) na Rede Municipal de Ensino de Apucarana. Durante as próximas duas semanas, os mais de 12 mil estudantes e mil professores dos 23 centros infantis (CMEI's) e 35 escolas vão usufruir das férias escolares. A volta às aulas está marcada para o dia 25 de julho.



“Nós ficamos muito felizes porque conseguimos retomar as atividades letivas de forma 100% presencial em 2022, depois de dois anos de pandemia. O primeiro semestre foi marcado por um intenso trabalho, no sentido de acolher socioemocionalmente as crianças e de nivelar o aprendizado dos alunos de acordo com as suas turmas. Muito obrigada aos diretores, coordenadores, professores e servidores pelo empenho e dedicação ao longo do semestre. Se a educação de Apucarana é considerada atualmente a melhor do país, é porque temos um time de profissionais de primeira qualidade nos nossos CMEIs e Escolas. Agradeço também aos pais que confiam a formação de seus filhos à rede municipal de educação,” disse a secretária Marli Fernandes.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, destacou que o primeiro semestre letivo também foi um período de muitas conquistas. “Entre outras realizações, nós inauguramos a sede própria da Autarquia Municipal de Educação, entregamos as obras de reforma e ampliação do CMEI Professora Tatiane Chinelli e das escolas Professor Alcides Ramos e Professor Bento Fernandes Dias, retomamos a construção da escola do Jardim Interlagos, implantamos o Sistema Maxi de Ensino nas turmas da pré-escola ao 5º ano, promovemos a primeira edição da Escola de Pais, concedemos reajuste salarial aos docentes de acordo com o novo piso do magistério e contratamos quase duzentos novos professores e servidores para reforçar a equipe da rede municipal de Apucarana,” enumerou.

“Nós desejamos férias abençoadas aos estudantes e professores. Que vocês consigam descansar bastante e renovar as energias para o próximo semestre,” acrescentou a secretária Marli Fernandes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

